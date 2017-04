Guerra a la sidra de mala calidad en La Pola

Este fin de semana se cumple un mes desde que la mayoría de los hosteleros de La Pola decidieron subir veinte céntimos el precio de la botella de sidra natural, pasando de los 2,50 euros que se venían pagando habitualmente a los 2,70. La medida, una consecuencia del incremento del coste de las cajas aplicado por los llagares, ha sido bien recibida en líneas generales entre la clientela, pero ha reabierto un viejo debate: la relación entre la calidad y el precio de los culinos.

«No tiene lógica ninguna que sea cual sea la sidra natural que pidas, cueste lo mismo. Hay sitios en los que te dan puxarra y eso a estas alturas, en la que los procesos de elaboración han avanzado tanto, debería estar hasta perseguido», señala Sara Álvarez, consumidora habitual. «Ya existe diferencia de precio con la de selección y la que tiene Denominación de Origen Protegida, porque se supone que estás tomando un producto con más calidad y una serie de garantías, así que lo más normal es que dentro de la natural ocurra lo mismo», añade.

Sin embargo, este planteamiento que también comparten algunos chigreros y llagareros supondría que los cimientos del sector se tambalearan. Por una cuestión de competencia, los hosteleros han ofrecido siempre los caldos en el mismo rango, en el que la diferencia, como mucho, suponía diez céntimos. Hay municipios, con gran arraigo sidrero como Nava, Villaviciosa o Gijón que subieron el precio de la botella a los 2,70 euros antes que en La Pola, pero también de forma unánime para todo tipo de caldos.

Gilberto Parajón, propietario de la Sidrería El Forno, en el barrio poleso de La Isla, introduce otra variante. «No tiene por qué ser toda la sidra igual cuando los llagareros te venden las cajas a precio diferente, que puede ir desde los ocho a los doce euros», explica. De esta forma, las ganancias del hostelero fluctúan según el caldo elegido. En su caso, un panel en la barra anuncia el lote al que pertenecen las botellas.

Asimismo, hace hincapié en que la sidra es mucho más que el producto. «Hay que tener en cuenta el local, el servicio, la limpieza, la conservación o el escanciado», enumera. Y reconoce ser una ‘rara avis’. Cada 1 de enero, sube el precio a todos sus productos y el sueldo a sus empleados. «Ahora la sidra la tengo a 2,60 euros, pero es una cuestión de incremento general», justifica.

También en La Isla, Vanesa Díaz, de la Sidrería Paco, explica que han subido el precio a 2,70 euros tras aguantar más de un año con el incremento de unos dos euros por caja aplicado por los llagareros. «En su mayoría, el cliente respondió bien, son conscientes de que tienes que tener profesionales para servir la sidra y que el producto sigue siendo bueno, de hecho se estaba dando la misma calidad a menor precio», apunta.

«Es rentable para alternar»

En la barra del Paco se reúnen Alberto Río, Tinina García y Ricardo Silva alrededor de unos culinos. «No se paga más a los cosecheros, al final los que ganan son los llagareros», apunta Alberto Río, quien sí ve bien un precio diferenciado en función de la sidra. «Lo mismo que no todo el vino cuesta igual, tendría que ser algo normal», afirma. A su lado, García defiende que «la subida de precio no está mal porque hay que escanciarla y a los clientes nos sale muy rentable para alternar». Y Silva argumenta que «si la sidra es buena y lo merece, no me importa que suba el precio; pero que den servicio y calidad, que no en todas las sidrerías se cumple, hay que ponerlo todo en su contexto».

Algo con lo que se muestra de acuerdo Santi Rodríguez, de El Rinconín de Les Campes. «Hay alguna queja de clientes, pero también los hay que aquí protestan, pero luego si van fuera, lo pagan, aunque sea mucho más caro. «Hace año y medio que subieron los precios a los hosteleros, y a nadie nos gusta hacerlo, pero hay que actualizarse», justifica. «No solo es la sidra, hay que enfriarla, escanciarla, conservarla y otras cosas, como los vasos o la limpieza. Aquí a diario utilizamos dos botellas de lejía de cinco litros y eso conlleva un gasto», añade.

dEFENSA DE LA SIDRA DE CALIDAD Arriba, Gilberto Parajón, propietario de la Sidrería El Forno, señala el lote de sidra que ofrece a sus clientes. Abajo a la izquierda, un escanciador de sidra. A la derecha, varios clientes tomando sidra en una terraza. / PABLO NOSTI

A Valentín Fuente no le parece cara la botella, pero también coincide en que «lo que no me parece lógico es que valga igual lo bueno que lo malo». José María Fernández, Mamel García y Juan Bautista Canal también intercambian impresiones. Este último asegura que «siendo buena, me parece barata porque da mucho trabajo, hay que escanciarla». Sin embargo, Fernández se muestra contrario. «No se puede subir porque la gente no gana más», defiende.

Por otro lado, Chema Díaz opina como profesional de Sidra Tareco. «Es la bebida alcohólica más barata y el hostelero tiene que tener a un camarero dedicado a un trago», explica. Y añade que «si escandalláramos todo el proceso, se haría inexplicable cómo se puede vender al precio que tiene». Díaz sostiene que la sidra podría asumir un precio «más digno» y defiende que los consumidores deberían apostar por la sidra de Denominación de Origen. «Hablamos de sostenibilidad, un valor añadido para Asturias», añade.