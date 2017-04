Las primeras siete cámaras del plan de vigilancia estarán en Lugo de Llanera

Alfredo Rodríguez, concejal de Cultura, Deportes y Turismo de Llanera y portavoz municipal del PSOE, indicó ayer que aún no se cuenta con la respuesta por parte de Delegación de Gobierno para la instalación de los sistemas de vigilancia en el concejo tras el informe preceptivo enviado en julio del 2015. «Todos podemos pedir, pero si no se cumplen los trámites legales no se puede hacer nada; necesitamos ese visto bueno para proceder con la licitación», recalcó.

Tachó de «absurdo» pensar que se puede proceder a la instalación del sistema de vigilancia en el plazo de quince días. En esta línea, apuntó que «existía en su día un proyecto del Partido Popular para la colocación de siete cámaras en Lugo de Llanera y sobre ello podremos trabajar en función de lo que nos digan». No obstante, insistió en que en su momento «el PP instaló unos postes de mentira para la colocación de esos sistemas, sabiendo que no iba a poder poner ninguna cámara». «Fue en mayo de 2015, seguro que el hecho de que se estuviera en periodo electoral fue una coincidencia», apostilló.

Silverio Argüelles, portavoz del Partido Popular en Llanera, destacó que la dilatación del proceso responde únicamente a la «falta de voluntad política» y a un ejecutivo local «cobarde que no se atreve a decirle a los ciudadanos que no quiere instalar cámaras de vigilancia». En este sentido quiso negar que el proyecto planteado por su agrupación en su momento albergara fallos ya que «fue elaborado por un ingeniero industrial». Recalcó que la resolución y características técnicas de las cámaras incluidas en dicho estudio «son muy superiores» a las que existen «en Silvota, por ejemplo».

Retrasos

Argüelles admitió que el único problema que presentaban era «reconocer matrículas de vehículos a altas velocidades, pero que ese no era su objetivo». El portavoz popular recalcó que, aún así, el proyecto se ha dilatado más de lo debido: «En localidades como en Llanes o Lugones la videovigilancia se aprobó e instaló en apenas tres meses y ya se ha reducido la criminalidad». Quiso aclarar que el plazo de quince días planteado no es para la instalación y puesta en marcha de los equipos e infraestructuras, sino para «que se reactiven los trámites».

Por otra parte, el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz Pérez, y el director de la zona noroeste de la Sociedad General de Autores y Editores, Juan Carlos Fernández Fasero, firmaron ayer un convenio para ofrecer una bonificación a las comisiones de festejos pertenecientes al municipio. El documento proporciona una rebaja del 25% en las actividades culturales de acceso popular gratuito.