El mercado semanal de Nava, en peligro

«El mercado semanal de Nava está a punto de desaparecer». Los vendedores que cada sábado se dan cita en la plaza de Manuel Uría no ocultan su preocupación. Tampoco se andan con medias tintas. Desde hace unos años han visto cómo las ventas descendían progresivamente y alertan de que este 2017 está siendo «catastrófico».

Ayer, pese al buen tiempo, la plaza permaneció vacía casi toda la mañana. «Necesitamos la ayuda de la gente de Nava porque esto se muere», asegura Javier García, uno de los mercaderes.

Manuel Gabarri, que regenta junto a su esposa un puesto de lencería desde hace dos décadas, también se muestra pesimista. «Ya probamos de todo, incluso hacemos sorteos y promociones, pero necesitamos que la gente sepa que el sábado hay mercado en Nava y venga a verlo», apunta. Para ello, ya han dado un primer paso con la creación de una página en la red social Facebook, pero insisten en que deben ser los propios vecinos los que le devuelvan la vida visitando el mercado.

García lo tiene claro y considera que es una pescadilla que se muerde la cola. «El mes pasado hubo un día en el que solo estábamos montados cinco puestos y la plaza permaneció desierta, ni siquiera hubo gente paseando y eso que era un día soleado y en el que no hacía frío; la gente no viene a vender porque no hay clientes y los clientes no vienen porque no tienen dónde comprar», explica.

Por lo general, la plaza está ocupada por entre quince y dieciocho vendedores de diferentes productos, desde agroalimentarios hasta moda, calzado, complementos, lencería o menaje del hogar. «Queremos que la gente sepa que existimos, que los sábados puede venir a Nava a dar una vuelta, a ver el mercado y a disfrutar también de la hostelería», reitera Gabarri, quien lamenta que «hacemos todos los esfuerzos posibles por levantarlo, pero no acabamos de lograrlo».

El único día en el que notan que hay más afluencia de público y clientes es el tercer sábado de cada mes, cuando a la cita semanal se une el Mercáu Social, una iniciativa surgida hace unos meses para crear una red de producción, distribución y consumo con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios y que reúne a productores agroalimentarios y artesanos que organizan actividades paralelas. «Agradecemos su compañía y que den vida a la plaza», asegura García. La próxima semana dedicarán la jornada a las luchas campesinas con exposiciones y comida popular.

Otra de las preocupaciones de los vendedores es que quienes residen en los concejos vecinos como Bimenes, Piloña, Siero o Cabranes tampoco acuden al mercado. «En este aspecto, la 'Y' de Bimenes se notó mucho; las ventas ya estaban bajas, pero entró en funcionamiento la carretera y desapareció la gente», comenta García. «Somos los últimos de la fila, solo se acuerdan de nosotros en elecciones», añade Gabarri.