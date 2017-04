«Los arquitectos deberían pensar en las personas con discapacidad»

La Asociación Nora, de apoyo a personas con parálisis cerebral y/o discapacidad psíquica, acaba de cumplir veinticinco años y con alrededor de 460 socios, atiende semanalmente a 42 usuarios con síndrome de down y parálisis cerebral. Su presidenta, Amelia Alonso Prado, habla sobre la situación actual del colectivo.

¿Cómo llegó a la asociación?

Fue hace veinte años, mi hija necesitaba logopedia y terapia y me hablaron de ella, me dijeron que funcionaba muy bien y no se equivocaron.

¿Cómo ha evolucionado en estos veinticinco años?

Es la única en Asturias que tiene todos los servicios completos; psicología, logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional, además de administración, una asistente social y un informático. Y ahora también desarrolla numerosas actividades, ofertamos kárate, baile, cocina, peluquería, informática, pilates, club de ocio e hipoterapia, es un programa muy completo y con muy buenos resultados.

¿Se ha fijado algún objetivo como presidenta?

Siguen siendo los mismos que al principio; luchar por la igualdad, la normalización y la integración.

¿Están sensibilizados los vecinos de Siero con la discapacidad?

Creo que es la gran desconocida, que si no conoces a alguien cercano que la tenga, sabes que está ahí, pero no le prestas mucha atención. La semana pasada tuvimos jornada de puertas abiertas y no se acercó ni una sola persona a ver lo que hacemos o cómo trabajamos. Y no creo que sea por dejadez.

Una de sus batallas son las barreras arquitectónicas. ¿Es La Pola una ciudad accesible?

¡Qué va, está fatal! Hace poco abrió una churrería y por fin hay un local con puerta automática. En La Pola es horrible, empezando por el propio Ayuntamiento y siguiendo por las terrazas y por la plaza cubierta. Tampoco los autobuses están adaptados, ni siquiera los contenedores de reciclaje. Los arquitectos deberían tener un pie escayolado cuando diseñan los proyectos y pensar en las personas con discapacidad. Hay una ley de barreras arquitectónicas y se incumple sistemáticamente.

¿Se ha agravado la situación de las personas con discapacidad con la crisis?

Sí, en estos últimos años se perdieron muchos derechos, a nivel general y en este caso en particular, han recortado las subvenciones y hay gente con problemas para afrontar los tratamientos.

¿Y la Ley de Dependencia?

Es una palabra muy guapa pero que luego no se cumple ni la mitad de la mitad, los trámites son muy largos y hay gente que la tiene aprobada y no la cobra. Suena muy bien y queda muy guapo en política, pero nada más.

¿Cree que la administración delega en las asociaciones algo que debería ser de su competencia?

Sí y es una lástima porque debería ser la Seguridad Social la que ofreciera estos servicios que sin la asociación no son nada asequibles para las familias. Cubrimos más del cincuenta por ciento de cada tratamiento, los usuarios solo pagan diez euros por sesiones de cincuenta minutos; en la privada son entre veinticinco y treinta euros y hay quienes necesitan varios tratamientos varios días a la semana.