Antuña niega haber recibido la sentencia del plan de empleo

La alcaldesa de Noreña, la independiente Amparo Antuña, negó ayer haber ocultado al resto de grupos municipales una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias relacionada con los Planes de Empleo 2015-2016, fallada el pasado 21 de diciembre y que fue desfavorable al Ayuntamiento. «No hay ninguna intención ni necesidad de ocultar nada», aseguró.

Según explicó, quienes mienten son los portavoces de IU y PSOE. «Fueron informados de manera oficiosa tanto en la comisión como en la Junta de Gobierno del mes de enero por el anterior concejal de Hacienda, Inaciu Iglesias, de forma oficial no hemos comunicado nada porque, a día de hoy, no nos llegó nada», apuntó.

Asimismo, Antuña, que insistió en que todos los grupos tenían conocimiento del fallo judicial, aclaró que quien da cuenta de las sentencias en el Pleno es la secretaria municipal. «Si no lo ha hecho, es porque no ha llegado nada por registro», incidió. «No mentimos, no escondemos y no engañamos, quienes juegan con la verdad sabrán por qué lo hacen», añadió.