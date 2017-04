«Reflejo la vida del pescador durante los 365 días del año»

Manuel Ferreira es un enamorado del mar. Este ciudadano de Posada de Llanera es licenciado en Historia y cuenta en su colección con «más de cien mil fotografías» tomadas a bordo de pesqueros, viviendo codo con codo con los esforzados tripulantes cada momento de la jornada e inmortalizándolo para la posteridad. Algunas de esas instantáneas pueden disfrutarse en la Casa de la Cultura de Lugones hasta el 28 de abril, dentro de la exposición 'Gente del Mar'.

¿Cómo comenzó a hacer este tipo de fotos?

Este tipo de fotos están hechas desde los barcos. Me levanto cuando lo hace la tripulación y reflejo la vida de la pesca durante los 365 días del año, haga mal o buen tiempo. Empecé fotografiando gaviotas y las gaviotas llevaron a los barcos, ya que quería capturar a esas aves en su ambiente natural, junto a los pesqueros.

¿Recuerda el primer barco?

El primer barco que localicé, en el año 2010, fue en San Vicente de la Barquera. La idea era sacar únicamente las gaviotas, pero empecé a fotografiar cómo los pescadores de cerco tiraban y recogían las redes, me gustó la experiencia y seguí. Luego vine para Asturias y me propuse fotografiar todas las artes de pesca que hay en el Principado, así como todos los puertos.

¿Es más difícil tomar fotos en el mar que en tierra?

Mucho más complicado. Tienes que saltarte las normas básicas de la fotografía; coges la cámara con una mano y manejas todo, porque con la otra te tienes que agarrar como puedes. A mí me tiene pasado de bañarme entero. Estás constantemente peleando contra el agua. Son muy peligrosos los golpes de mar, tienes que llevar un chaleco, traje de agua y las botas, pero al fin y al cabo es como trabajan en el mar.

¿Cuál ha sido su periodo más largo embarcado sin pisar tierra?

Sin tocar tierra fueron 23 días; con una tripulación de nueve , cuando fui al bonito. Salimos de Luarca y faenamos por Gran Sol. Tienes que ir muy mentalizado y armado psicológicamente. Es muy complicado aguantar tanto tiempo en el mar sin ver nada, había días con niebla que no se divisaba ni el océano.

¿Le ha tocado vivir alguna situación de peligro en la mar?

Nunca he tenido ninguna situación de verdadero riesgo. Si la hubiera vivido yo nunca hubiera vuelto al mar. Tampoco sé lo que es un mareo.

¿Le queda algún arte pesquera por inmortalizar?

Lo que me queda por hacer es la pesca del pez espada. No hay arte, aparte de esa, que no haya hecho.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Estoy intentando documentarlo históricamente todo. Desde canciones a refranes y dichos. Ya conozco la realidad y ahora voy hacia atrás.