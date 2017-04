Un vecino de Sariego denuncia la aparición de una cordera degollada en su finca

Una cordera, de unas tres semanas, sin cabeza y sin una de sus patas. Esta dantesca escena es la que se encontró el lunes por la mañana un vecino del concejo de Sariego cuando fue a comprobar el rebaño del que es titular su mujer. «En veinte años que tenemos ovejas nunca vi algo así», aseguró.

Fin de semana. Dos cabras muertas en Siero. Su propietario lo achaca a un animal por la herida que presentaban en el cuello, aunque por el momento no ha logrado identificarlo. Lunes. Una cordera degollada y sin una pata en Sariego. El acceso a la finca está vallado y no presenta roturas. Los afectados han presentado denuncia ante la Guardia Civil. La cabeza no ha aparecido. Enero. El pasado mes de enero, otro vecino de Sariego sufrió la pérdida de un cordero, en las mismas condiciones que la aparecida esta semana en el concejo. No presentó denuncia.

El hombre, además de extrañado, está preocupado, porque las heridas que presentaba no parecían haber sido producidas por el ataque de otro animal. «Estaba tirada en el práu, con el corte de la cabeza muy limpio, sin desgarros y sin sangre alrededor, como si la hubieran matado en otra parte, la hubieran desangrado y después la hubieran devuelto», apuntó. «Llama la atención porque el corte del cuello es perfecto, como de machete», incidió.

Por ello decidió dar traslado a la Guardia Civil, para que inicie una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos. Una de las hipótesis que maneja es que la cordera pueda haber sido utilizada para algún tipo de rito satánico o de santería, en los que es muy común el sacrificio de animales. Por el momento, la cabeza no ha aparecido.

«Es muy extraño que se haya llevado solo la cabeza y una pata y me preocupa porque tengo toda la finca herméticamente cerrada con valla y no hay nada forzado ni roto; si fue un animal no sé cómo pudo entrar», relató. El ataque además, tuvo lugar en las cercanías de la carretera general, en mitad del núcleo de viviendas y con alumbrado. «Ni sentimos nada, ni los perros de la zona se alteraron, ni nadie vio nada raro, es un misterio», añadió.

Al afectado, que prefiere permanecer en el anonimato, también le resultan extrañas otras dos cosas. Por un lado, que la cordera se hubiera dejado atrapar por una persona. «Son muy ágiles, incluso de mí, que me conocen, escapan en seguida», apuntó. Y por otro, que si fue un animal hambriento el responsable de la muerte no haya regresado a por el cadáver. «Como ya no podía hacer nada, la dejé en el práu, pero sujeta con un alambre para ver si volvía a por ella o trataba de moverla y amaneció como la dejé», comentó.

Por otro lado, aseguró que el suyo no es el único ataque ocurrido en los últimos días. Durante el fin de semana, un vecino del concejo de Siero también sufrió la pérdida de dos cabras que pastaban en una finca acompañadas por el macho y la madre. Sin embargo, en este caso el dueño sí relaciona el ataque con la acción de otro animal, que devoró las patas y dejó intacta la cabeza. «Tienen un agujero en el cuello como de un colmillo y hay restos de sangre», apuntó.

Asimismo, el pasado mes de enero se registró otro caso de un cordero muerto en Sariego, también sin cabeza y sin una de las patas, aunque no hubo denuncia.

Gallinas en Villaviciosa

No es la primera vez que aparecen animales muertos en extrañas circunstancias en la Comarca de la Sidra. En Villaviciosa, por ejemplo, en los últimos años se han registrado varios casos de gallinas depositadas al aire libre en sus correspondientes cazuelas de barro, con las garras pintadas con esmalte de uñas y cigarros en el pico, relacionados con ritos de santería.