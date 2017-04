IU insta al PP de Grado a que lleve al juez sus dudas sobre un contrato

El equipo de gobierno de Grado, de Izquierda Unidad, negó ayer a la denuncia del portavoz del PP, José Ramón González, de que la contratación de un trabajador municipal para oficial electricista fue irregular debido a un cambio de criterio del tribunal examinador en medio del proceso.

En un comunicado, el equipo de gobierno reconoce que «es cierto que hubo una reclamación y es cierto que el secretario municipal emitió informe al respecto». Pero la historia no acaba ahí: «Lo que no dice el portavoz del PP es que el secretario deja claro que la reclamación no se pudo admitir por presentarse fuera de plazo.

Por lo tanto, reza el escrito, «lo que le resta al demandante es acudir a la vía judicial mediante contencioso administrativo. Cualquier otra actuación que se hiciese desde el Ayuntamiento estaría incumpliendo la legalidad». Al haberse ajustado a los plazos para impugnar la decisión, entendie el equipo de gobierno que «no es cierta la acusación del portavoz del PP de que el Consistorio 'no puede permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos'».

Incluso, el comunicado ve una mala intención «detrás de las declaraciones» de González. Da a entender que «desde el equipo de gobierno se 'enchufó' al trabajador que ahora ocupa el puesto. Si la intención fuese esa, hubiera sido mucho más sencillo subrojar al trabajador que venía realizando el servicio en la empresa privada, una medida totalmente legal». Defiende además, que el tribunal «tiene un funcionamiento autómono».

El equipo de gobierno finaliza su escrito lamentando las maneras del portavoz del PP, «que utiliza el todo vale en política para tratar de oscurecer la labor del Alcalde».