Un reencuentro con la niñez

Kelly Crull es natural de Iowa pero, desde hace dos años, reside en San Cucao. Tras trece viviendo en Madrid, él, su mujer y sus tres hijos cambiaron el espíritu bohemio y artístico del madrileño barrio de Malasaña por el sosiego del Principado. Este ilustrador y autor de cuentos para niños expone hasta el 28 de abril, en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera, la muestra '¿Qué ves?'.

Veintiocho piezas componen este catálogo de objetos cotidianos como tijeras, sacacorchos, ramas u hojas que, con el poder de la imaginación, se convierten en cohetes, animales o criaturas fantásticas. Este llanerense de adopción explica que como «autor de cuentos para niños me parece muy importante fomentar la creatividad y la imaginación, también en la vida real».

En su opinión, es importante que los más pequeños «desarrollen esta capacidad para imaginar, ya que si nos falta creatividad no podemos buscar soluciones a los problemas que se nos presentan en el día a día». Reconoce que la idea de la muestra surgió de algunos de los paseos con sus hijos por el bosque, en los que «encontraban e imaginaban todo tipo de formas y rostros en los árboles». Pese a todo, no son los niños los que más se sorprenden al ver los resultados de su trabajo. «Para ellos es algo evidente, porque el dibujo es un proceso de descubrimiento; son los mayores los que más se asombran de que pueda inventar estas cosas pero, ¿si cuando eras niño eras capaz de hacerlo, por qué no vas a poder de mayor?».

Kelly Crull tiene varios cuentos editados, como 'Clara tiene un hermanito' o 'No llores, bebé'. Su próximo proyecto bibliográfico está basado, precisamente, en las piezas de la exposición. Este artista multidisciplinar reconoce que, si bien en Madrid la oferta artística y la posibilidad de desarrollar proyectos era muy grande, también «había mucha competitividad». «Aquí es sorprendente el apoyo de todo el mundo, desde amigos y vecinos al propio Ayuntamiento de Llanera».