El Auditorio acogerá el domingo el III Festival de Bandas Asturianas 'Hope to be there'

El Auditorio de La Pola acogerá el domingo, a las ocho de la tarde, el III Festival de Bandas Asturianas Hope to be There, en el que participarán los tres grupos que el próximo 14 de mayo tocarán en The Cavern Club. La entrada es gratuita. Será el tercer año que Asturias lleve el rock a la localidad inglesa de Liverpool. «Me respiga pensar que formamos parte del calendario anual de un sitio tan mítico para la música», aseguró ayer Chus García, organizador y propietario del Lennon's Bar, de Lugones, quien también agradeció la colaboración al Ayuntamiento y a la Fundación Municipal de Cultura de Siero. En esta ocasión, las bandas participantes serán Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos, Los Linces y Los Mendezcatos.