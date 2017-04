Gastaca: «Hay que dignificar al cerdo que hace posible el sabadiego de Noreña»

«Dignificar la palabra 'cerdo', con el propósito de desterrar los usos indebidos de tan singular y emblemático animal que tanto hace por nuestros deleites en la cocina y, sobre todo, encima del mantel». Ese es el reto que el periodista Juan Mari Gastaca, exdirector de EL COMERCIO, lanzó ayer a los Caballeros de la Orden del Sabadiego durante el pregón de las fiestas de San Marcos que ofreció en Noreña

«Les propongo una conquista. Se trata de conseguir una acepción propia y justa para denominar a ese cerdo que cuida de sus carnes para que luego se conviertan en futuros sabadiegos gozosos», señaló. «Hay que dignificar la denominación del cerdo que hace posible el sabadiego de Noreña», añadió.

Y para argumentar su planteamiento no dudó en recurrir a la actualidad política. «Es de justicia proclamar con convicción ciudadana y con devoción gastronómica que no podemos dar el mismo nombre a ese gochu que tan dignamente es sacrificado para beneficio del placer que a ese político al que señalamos con el dedo por sus supuestas tropelías», defendió. E incluso dio nombres: «Se trata de esos mismos cerdos personajes que cada mañana desde hace ya demasiado años son llamados a declarar ante la Audiencia Nacional, los Juzgados de plaza Castilla o porqué no decirlo, amigo José Ángel Fernández Villa, en los de Llamaquique de Oviedo», abundó.

Y reiteró que «no le podemos llamar igual a nuestro cerdo que a Luis Bárcenas, que a Rodrigo Rato -al que aseguró «qué bien te lo ibas a pasar aquí, además sin pagar con tarjeta comiendo tan ricamente el pote con el sabadiego en el compango que bien conoces»-; ni siquiera al Bigotes o tampoco a la nómina interminable de los ERE andaluces».

Por todo ello, Gastaca invitó a «buscar entre todos esa denominación que honre a nuestro cerdo ilustre de entre tantos cerdos que nos asquean» y recordó la reivindicación conseguida por la cofradía de que la Real Academia de la Lengua cambiara la definición de sabadiego y la aún pendiente para obtener la denominación de Indicación Geográfica Protegida.

Por otro lado, el periodista ensalzó la labor de los Caballeros de la Orden del Sabadiego. «Cuantos sentimos Asturias por quererla, deberíamos contribuir a que la historia dedicara un hueco con sello propio donde quedara reflejado para las siguientes generaciones el infinito agradecimiento que debemos a esta cofradía por su contribución incansable y generosa tanto para dignificar el sabadiego como para proyectar sin límites de kilómetros a la redonda la imagen gastronómica, cultural, amable y turística de Noreña», apuntó.

Asimismo, rememoró su relación con la Orden del Sabadiego, que se remonta a 1995, cuando su antecesor como director de EL COMERCIO, Francisco Carantoña, fue nombrado miembro honorario. «Desde entonces he conocido la incesante pléyade de pregoneros y cofrades que han desfilado por este escenario; todos ellos dotados de una innata proyección personal y profesional que ha contribuido a expandir por el mundo de las letras, la imagen y las ondas las excelencias de este producto y honrar debidamente a la industria chacinera de esta villa», señaló.

Darth Vader

La cofradía también entregó el Premio Nacional de Periodismo a Luis María Alonso y nombró chacinera mayor a Montse Hernández. Cecilia Vallín y Sara González recogieron los premios del concurso escolar de redacción.

Ya por la tarde, los protagonistas fueron los integrantes de la Orden 66, un colectivo de aficionados a Star Wars y Darth Vader fue el encargado de sellar el hermanamiento con la cofradía. Las fiestas del Picadillo, ya en lado oscuro, continúan hoy con la celebración de la misa a las doce del mediodía y el concierto de la Bandina y la Banda de Música a la una y media de la tarde.