Siero amortizará cerca de tres millones de euros y reducirá su deuda hasta el 9,5%

4.570.000 euros. Esta es la cifra con la que el concejal de Economía y Hacienda de Siero, Alberto Pajares, calcula que cerrará el Ayuntamiento el presente ejercicio. «Entre los grandes municipios asturianos, es el que ofrecerá mejor ratio, ochenta y ocho euros por habitante», aseguró.

El edil anunció ayer, tras la celebración de la comisión informativa del área, que el Pleno Ordinario que se celebrará el jueves abordará una modificación de crédito que incluye destinar 2.964.000 euros a amortizar deuda bancaria con cargo al superávit de 2016. «A final de año, la deuda total representará el 9,5% de los ingresos municipales estimados; en la actualidad es del 15,74 y el límite impuesto por la normativa es del 75%», detalló. Además, indicó que este nivel de deuda supone que, desde el inicio del mandato se ha reducido un 55%.

Otra de las ventajas que supondrá la amortización es la reducción de los intereses abonados a las entidades bancarias. «Disminuirán más de un noventa por ciento respecto a lo que el Consistorio pagaba hace cinco años», apuntó. Según comparó, en 2012 se destinaban más de 300.000 euros en concepto de intereses y en cambio, este año esa cantidad está por debajo de los 30.000.

«Estamos muy satisfechos con los datos alcanzados, ya que el ahorro en gastos financieros se está destinando a incrementar el capítulo inversor y por tanto a generar actividad, riqueza y empleo en nuestro municipio», destacó Pajares.

Críticas del Pinsi

Por otro lado, el edil de Economía y Hacienda añadió que «cumplimos holgadamente con la imposición del gobierno central de déficit cero en los periodos 2016-2018, algo que no todas las administraciones pueden presumir, empezando por el propio gobierno central».

También reconoció que el ahorro ha sido posible por el incremento, durante el pasado año, de los ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles debido a la revisión realizada por el Catastro y de la plusvalía.

Quien no se mostró de acuerdo con los datos fue el portavoz del Partido Independiente de Siero, Juan Camino, que rogó al concejal responsable del área «a realizar los cursos necesarios para controlar y aplicar la legalidad en el tema de la amortización de deuda y los límites del gasto».

Camino considera que «lo que nos está ocurriendo no cabe en una mente normal; al paso que vamos en uno o dos años, máximo, Siero no tendrá ni un euro de deuda». Por ello, el portavoz del Pinsi insta a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales a promover la modificación de las leyes que obligan a amortizar deuda a los Ayuntamientos que cumplen el endeudamiento y que fijan las limitaciones en el gasto. «No se puede tolerar que teniendo liquidez y la economía saneada, no podamos financiar nuevas inversiones con todos los remanentes líquidos de tesorería del pasado ejercicio, especialmente en saneamientos», lamentó.

Además de la amortización de deuda, la modificación de crédito que se debatirá en el Pleno incluye tres inversiones que suman 690.271,15 euros. Se trata de la reparación del paraguas de la estación de autobuses, la urbanización del la calle Monte Naranco, en Lugones y el saneamiento de Faes.