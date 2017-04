Condenado a tres años y medio de cárcel por maltratar a un niño en Siero

El Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo ha condenado a tres años y seis meses de prisión a S. C. D. por maltratar gravemente al hijo de la que entonces era su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron, en 2014, en Pola de Siero. Asimismo, ha dictado una orden de alejamiento y el hombre no podrá acercarse al menor durante cinco años. A la madre de la víctima, L. L. S., le ha impuesto una pena de cinco meses de cárcel por un delito de lesiones imprudentes con una circunstancia agravante de parentesco. En su caso, el alejamiento será por un periodo de un año y cinco meses.

El magistrado considera probado que el condenado, entre las tardes del 1 y el 2 de julio de 2014 y mientras lo tenía bajo su cuidado, agredió al pequeño C. B. L., que entonces tenía tres años, propinándole numerosos golpes en todo el cuerpo. Como consecuencia, sufrió un importante cefalohematoma frontal, un edema palpebral bilateral, además de diversos hematomas y laceraciones de gravedad. Por ello, el niño tuvo que ser hospitalizado en la noche del 3 de julio de 2014.

La sentencia también constata que la madre, incumpliendo su deber de velar por su hijo, se abstuvo previamente de llevarlo al hospital pese a que, al menos en dos ocasiones en los dos meses anteriores al ingreso, se había percatado de que el menor tenía lesiones. El magistrado considera que los informes de la médico forense y la UCI pediátrica del Hospital Central de Asturias (HUCA) certificaron las múltiples heridas que presentaba el niño, muchas de las cuales se habían producido recientemente; algunos hematomas presentaban distintos estados de evolución y, asimismo, parte de las laceraciones tomaban la apariencia de «impresiones digitales que hubiera dejado un adulto al presionar estas zonas».

Ensañamiento

Uno de los médicos que atendió al pequeño declaró que «no había visto nunca tantos hematomas y por tantas partes del cuerpo». La sentencia establece que, en vista de que las pruebas médicas apuntan a que la mayoría de las lesiones se produjeron durante las 36 horas previas al ingreso, no cabe duda de que S. C. D. fue el causante. Además, el juez destaca que se cuenta con suficientes «testimonios de referencia» que señalan al condenado como autor de las agresiones. El fallo recoge cómo el pequeño le dijo a uno de los educadores del centro infantil Villa Alegre que el condenado «le pegaba en la barriga y en los ojos». El juez, a la vista de las diferentes pruebas, concluye que es claro que, al no haber llevado a su hijo al pediatra en las dos ocasiones en las que detectó la presencia de lesiones (como sí hizo en la noche del 2 al 3 de julio), la madre «incumplió el elemental deber de velar por el niño».

El autor de un delito de lesiones ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión y a la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros del pequeño, así como de comunicarse con él durante cinco años, en su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre, y de establecer contacto escrito, verbal o visual.

Del mismo modo, la madre del niño, como autora del delito de lesiones imprudentes con el agravante del parentesco y condenada a cinco meses de prisión, también tendrá prohibido aproximarse a menos de quinientos metros de su hijo durante un año y cinco meses, en cualquier lugar en el que se encuentre. Ambos tendrán que pagar 2.650 euros al niño, así como las costas.