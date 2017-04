Noreña: a comer un bocadillo para reivindicar un comer mejor

«¡Comedor, para todos!»; «Genaro, concilia, nosotros no podemos» y «¿Dónde vamos xintar, Xenaro?» fueron algunas de las consignas que enarbolaron las familias que ayer a la hora de comer se concentraron en el colegio público Condado de Noreña para reclamar a la Consejería de Educación, a través de un picnic reivindicativo, que atienda a su petición de recuperar el segundo turno para el servicio de comedor. «No vemos ningún impedimento para no tenerlo», aseguró María Jesús García, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). El colectivo fue el promotor de la protesta y logró reunir a unas 150 personas, que llevaron sus bocadillos a la puerta del colegio. «Nuestro objetivo es que todas las personas que lo necesiten puedan optar al comedor y seguiremos insistiendo lo que haga falta», defendió. Asimismo, criticó que la Consejería de Educación no haya dado respuesta a ninguno de sus escritos y que, sin embargo, sí les denegase el acceso al patio para llevar a cabo la protesta.

El último curso que funcionaron los dos turnos de comedor fue en 2012. «Luego pasamos a la jornada continua hasta las dos y media y la excusa que nos dieron fue que los niños comerían muy tarde». En la actualidad, son más de 200 los que utilizan el servicio y según lo que han sabido los padres por el centro, el próximo año solo habrá 150 plazas.

Apoyo de los grupos políticos

Asimismo, las familias recibieron ayer el apoyo de los grupos políticos municipales. La alcaldesa, Amparo Antuña, instó a la consejería «a buscar una solución» y recordó que el Ayuntamiento dotará de un ordenanza al centro en cuanto tenga aprobada la Relación de Puestos de Trabajo que está en trámite. Por su parte, Toño Martínez, de Conceyu Abiertu, alertó de que la limitación del comedor provocará la pérdida de matrícula y de prestaciones en el centro. Y el portavoz del PSOE, Unai Díaz, reconoció que «no estamos de acuerdo con que no se pueda atender esta demanda; es una necesidad palpable».

Alumnos, con sus bocadillos. / P. N.

A la protesta también acudió Emilio León, portavoz de Podemos Asturies, quien señaló que «al gobierno de la FSA se le llena la boca con la conciliación familiar y nos encontramos con que aquí apuestan por recortar medio centenar de plazas».

Por otro lado, el consejero de Educación, Genaro Alonso, responderá hoy durante el Pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por Nicanor García, diputado de Ciudadanos, acerca de las previsiones para el próximo curso.