Noreña bonificará las tasas de agua, basura y alcantarillado según los ingresos familiares

El Ayuntamiento de Noreña bonificará las tasas de agua, basura y alcantarillado según los ingresos de las unidades familiares. Así lo aprobó ayer el Pleno con los votos a favor de Conceyu Abiertu, IPÑ e Izquierda Unida y las abstenciones de PSOE, PP y Foro.

La propuesta partió del grupo municipal Conceyu Abiertu, que presentó una moción el pasado mes de marzo. Hasta el momento, no estaba prevista ningún tipo de bonificación, por lo que planteó establecerlas en función del número de integrantes de la unidad familiar y de los ingresos, tomando como referencia el salario mínimo interprofesional.

Toño Martínez, edil de Conceyu, explicó que se podrá aplicar una reducción de la tasa de un 25%, un 50%, un 75% o en su totalidad. «Incomprensiblemente nunca se habían habilitado desde ningún equipo de gobierno municipal», apuntó.

No obstante, la aprobación no estuvo exenta de debate. Izquierda Unida, aunque votó a favor, hizo hincapié en que supondrá un problema llevar a cabo las reducciones en aquellas viviendas colectivas donde no existan contadores individuales. «Aun así, mejor ayudar a uno que a ninguno», señaló su portavoz, René Coviella.

Más crítico se mostró su homólogo socialista, Unai Díaz, que advirtió de que el presupuesto del presente ejercicio podría verse afectado y calificó la iniciativa de «medida populista» y «brindis al sol».

Por otro lado, salió adelante el plan económico y financiero diseñado tras superar el pasado ejercicio el límite de gasto. Ana González, concejal de Hacienda, explicó que el Ayuntamiento superó la previsión en 678.000 euros. También se aprobó la constitución de una junta de compensación para desarrollar un plan parcial en el polígono de La Barreda.