La III Semana Cultural de Lugones ofrece seis conciertos y un mercado

La asociación Hope to Be There organiza desde hoy y hasta el lunes la III Semana Cultural de Lugones con un amplio programa de actividades culturales y deportivas y un mercado tradicional en la Plaza de La Paz.

Hoy (19.45 horas) se presentará el III Festival de Bandas en The Cavern Club, de Liverpool, y luego actuarán los grupos D-Sertoras y Los Mendzcatos. Mañana, al mediodía, se inaugurará el mercado tradicional con productos artesanos y stands de diferentes asociaciones. Y a las 12.15 horas comenzará un Campeonato de Fútbol Minibenjamín con 140 participantes. Por la tarde, habrá animación a cargo de la asociación Galbán (16.30 horas), que repetirá el domingo, y actuarán los grupos '84 y Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos (20 horas).

El domingo (20 horas) actuarán Tigers y Los Linces). El lunes será la final del torneo de fútbol (16 horas) y el grupo teatral El Gallineru escenificará en la calle el cuento 'Donde viven los monstruos' (18 horas).