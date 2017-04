«No me movería de Lugones por nada del mundo; aquí estoy en la gloria»

Antonio Cabal Fernández, Tony 'el Pegu', recibió ayer el galardón Pueblo de Lugones en su novena edición. El premio, otorgado por la Agrupación Folclórica La Sidrina, reconoce la trayectoria de un artista que lleva «el nombre de la localidad allá donde va», como recalcó Edita Reguera, presidenta de la asociación cultural. Cabal, visiblemente emocionado, señaló que el reconocimiento «como suele decirse, no lo da un matu, ni lo puedes comprar; jamás se me pasó por la mente que pudiera conseguirlo».

El homenajeado comenzó su carrera recién estrenados los años ochenta, en el seno de la Orquesta Iberia. «Me siento orgulloso de donde vivo y de donde soy», indicó. Antonio Cabal insistió en el amor incondicional que le profesa a la localidad: «A lo mejor suena a tópico, pero yo soy de los que digo que no me movería de Lugones por nada. Aquí lo tengo todo y me encuentro en la gloria». A pesar de lo mucho que valora lo que Lugones le ha dado, Tony 'el Pegu' cree que la localidad tiene una serie de «carencias» que erradicar. Más espacios residenciales para mayores y una mayor participación de los jóvenes en la vida local son algunas de ellas. El premiado lamentó que, en ocasiones, Lugones vaya «a remolque» de otras localidades del concejo. «Aquí los políticos no hacen gran cosa; prometen mucho cuando están en la oposición». En este sentido, añadió que «lo poco que se consiguió a lo largo de los años fue porque la gente luchó por ello». En esta línea, quiso añadir que Lugones «tiene muchos habitantes y algo nos merecemos».

Una tarde especial

La presidenta de la Agrupación Folclórica La Sidrina se mostró «muy ilusionada», tanto por la entrega del premio a Antonio Cabal Fernández, como por el colorido que aportó la participación de los distintos miembros de la entidad. Estos, junto con la Banda de Gaites Conceyu de Siero, hicieron que el salón de actos de la Casa de Cultura de Lugones fuera una verdadera fiesta y una demostración de asturianía.

Reguera insistió en la «unanimidad total» que se había logrado a la hora de concederle a Tony 'El Pegu' el premio de este año. Una persona que, en su opinión, «lleva muchos años dando realce a nuestra localidad allá donde va». Cuarenta y cuatro miembros de la agrupación folclórica participaron en la ceremonia, tanto «del grupo de niños, como de la segunda y tercera edad», apuntó la portavoz.