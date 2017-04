«Soy optimista también y me gustaría que el Real Oviedo viniera a Siero»

Noelia Macías Mariano (Lieres, 1979) es la concejala socialista de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Siero. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y ejerció como abogada por cuenta propia y para la administración.

La CUOTA ha puesto algún reparo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Siero.

La octava modificación puntual del Plan se aprobó inicialmente en marzo de 2016. Como es preceptivo, se mandó a la CUOTA, que emitió un informe con una serie de observaciones, que no son reparos, y que se ciñen a defectos de forma y a una serie de discrepancias interpretativas en alguno de los puntos. Lo que se busca con esta modificación es, fundamentalmente, una adaptación de normativa y a las directrices sectoriales de comercio.

¿Qué pasos se están dando para solucionarlo?

Llevamos varias reuniones con la CUOTA, tanto los técnicos municipales, como yo y el alcalde para ver cómo enfocamos esas discrepancias. Al mismo tiempo, por recomendación de la CUOTA, se han recabado una serie de informes sectoriales. Una vez que lo tengamos claro, la modificación volverá a la comisión para que la estudien los grupos.

¿Qué expectativas hay para este año de construcción de nueva vivienda en Siero?

No hay datos concretos, pero sí estamos observando un volumen de construcción de vivienda unifamiliar muy importante y que va 'in crescendo'. Lo que sigue un poco estancada es la construcción de edificios, que va a goteo.

¿Hubo algún avance en el tema del parque metropolitano del Nora?

El alcalde se reunió con la consejería correspondiente y, en este momento, siguen las negociaciones.

¿Ha respondido Liberbank a la decisión municipal de ejecutar los avales depositados en su día?

Es un tema muy complejo jurídicamente y que lleva muchos años atascado. Después de múltiples reuniones con todos los agentes implicados, incluida Liberbak, el Ayuntamiento decidió ejecutar judicialmente esos avales y estamos en esa fase.

El alcalde Ángel García sigue confiando en que el Real Oviedo pueda venir a Siero. ¿Es usted igual de optimista?

Yo creo que sí. Sería muy positivo para el concejo y para el Real Oviedo, porque se trataría de una ubicación magnífica, mejor imposible. Y daríamos un uso muy adecuado a ese ámbito. Como digo, estamos empezando a desenmarañar todo este lío jurídico, que quiero recordar que, hasta ahora, estaba parado. Ya hemos avanzado un trecho importante y yo sí quiero ser también optimista. Personalmente, me gustaría mucho que viniera el Real Oviedo.

¿Es igual de optimista con que se reinicie el polígono de Bobes?

No, en eso no soy tan optimista. Es un tema que nos preocupa de manera especial y es una pena la situación jurídica y económica por la que atraviesa Sogepsa, cuya solución se está debatiendo en la Junta General. Nosotros no tenemos competencia, pero estamos expectantes y en contacto. Nos gustaría verlo desarrollado, porque es la mejor ubicación ahora mismo en Asturias para implantar industria y empresas.

Los accesos a Intu Asturias llevan pendientes de resolución desde su inauguración. ¿Hay algún avance?

El alcalde fue a Madrid en varias ocasiones y planteó el tema al Grupo Parlamentario Socialista para que se debatiera en el Congreso. Ya había un proyecto de Demarcación de Carreteras, pero es un tema difícil y estamos a la espera de cómo se resuelve todo el tema presupuestario. La situación económica es la que es, nos hacemos cargo. Evidentemente, el volumen de tráfico que recibe Intu Asturias requiere de una solución por seguridad vial y los accesos no son buenos.

Si el Principado rechaza definitivamente concluir el parque periurbano de La Pola, ¿lo asumiría el Ayuntamiento?

Estamos valorándolo y todavía no está decidido.

Da la sensación de que su concejalía solo tiene 'marrones' acumulados.

Es que no tengo más que 'marrones' y me gustaría que la gente sepa que estamos tratando de resolver y de sacar adelante temas que estaban enquistados desde hace muchísimos años. Fue lo que nos planteamos al principio y me está costando sudores.

Los planes de empleo local

Siero ha incorporado a gente con contratos en prácticas, pero ¿hasta cuándo no volverá a solicitar un plan de empleo local?

En el tema de las políticas activas de empleo y toda la problemática jurídica que derivó de los contratos de los planes de empleo, nos implicamos muchísimo y yo asistí a todas las reuniones convocadas por el Sepepa, la FACC y la consejería. Fue muy difícil la decisión que se tomó de no convocar este año plan de empleo, pero muy meditada y estudiada con informes jurídicos y económicos. Me consta que el Principado hizo muchos esfuerzos para intentar salvar los problemas, pero entendemos que la convocatoria no los resuelve. El problema de los planes de empleo, y todas las sentencias en contra la administración local, derivó exclusivamente de la tipología del contrato y la inseguridad jurídica sigue estando encima de la mesa. Esto excede de nuestra competencia y lo ideal sería que el Parlamento asturiano instara al Congreso a mirar este tema y quizás elaborar una figura jurídica específica para este tipo de ayudas. Mientras no se eliminen todas las dudas jurídicas, nosotros debemos mirar por el bien de las arcas municipales.

Si en 2015 le hubieran dicho que iba a gobernar con Foro Asturias, ¿qué hubiera respondido?

Probablemente lo hubiera tomado como algo difícil de ver o de entender por la coyuntura política de aquel entonces. Cuando uno llega aquí, ve las cosas de otra manera, aparte de que la política municipal es muy distinta a la nacional y autonómica. Nuestro objetivo es sacar adelante las inversiones y el programa electoral, y lo estamos haciendo con un nivel de cumplimiento muy alto. Y lo único que nos importa es que los vecinos estén satisfechos con nuestra gestión, que se genere trabajo y se licite obra pública.

No parece que estén siendo malos socios de gobierno. Son muy leales.

Estoy muy cómoda en la concejalía y con la Corporación, y no solo con Foro. Y estoy conociendo gente maravillosa, las cosas están saliendo y es lo único que importa.

No es el tipo de pacto que defendería Pedro Sánchez.

Insisto: la política local cambia mucho de la nacional.

¿Cómo ve las primarias?

El PSOE está pasando por un momento muy complicado y solo espero, y estoy convencida de que de este proceso resurgirá un partido fuerte y unido y recuperaremos esa fuerza de ser la referencia de la izquierda. Creo que el Partido Socialista necesita un cambio de la cabeza a los pies.