Mercado y torneo de fútol en Lugones

La final del I Campeonato de Fútbol Mini Benjamín de Lugones se disputará hoy (16 horas), tras dos jornadas de fase previa. El torneo es la gran novedad de de la Semana Cultural, que organiza la asociación Hope to Be There. Al mediodía se reanuda el mercado tradicional y a las 18 horas habrá teatro con El Gallineru.