Las viviendas en Siero han perdido un 27% de su valor en la última década

El valor tasado medio de la vivienda libre en Siero, de acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, se sitúa a día de hoy en los 1.027 euros el metro cuadrado. Hace diez años, la cifra era de 1.415 euros, lo que muestra que la crisis ha hecho que los pisos del concejo se dejen por el camino un 27% de su valor; es decir, unos 400 euros.

Pese a todo, las estadísticas ministeriales muestran que, con respecto al cierre de los últimos ejercicios, el metro cuadrado se ha ido recuperando, si bien de manera muy tibia. Si a término del 2015 el dato se situaba en los 1.004 euros, al año siguiente ya se incrementaba ligeramente, hasta los 1.011 euros el metro cuadrado. En los últimos tres años el valor tasado medio del ladrillo en la localidad se ha apreciado un 2%.

Precios estancados

Los profesionales del segmento inmobiliario en el concejo consideran que, si bien se detecta un ligerísimo repunte de los precios, estos siguen estancados en la práctica. Puede que esa sea, precisamente, la razón por la que el mercado se ha animado y que hace que las operaciones de compraventa aumenten. Alicia García Fernández, de la inmobiliaria Alicia Design, en Pola de Siero, señala que el rango en el que se mueve el precio de las viviendas se sitúa entre los «500 euros el metro cuadrado como mínimo y los 1.500 como máximo». En esta línea, reconoce que la media está alrededor del millar de euros, como determina Fomento.

«Los precios parece que van un poco al alza, pero de momento siguen prácticamente estancados», admite. Esta profesional insiste en la idea de que «la venta se ha animado en estos niveles de precios, aunque la mayor demanda no se ha trasladado al valor de los inmuebles». Destaca que el alquiler de pisos es uno de los segmentos que más se ha reactivado en Siero.

Ángeles Rivas, de la inmobiliaria polesa La Isla, coincide en la idea de que «hay algo más de demanda e intención de compra, pero los precios siguen estancados». Desde la Inmobiliaria Antuña de El Berrón, Carlos López destaca que el valor de los pisos «sigue en esa línea a la baja». «Sí es cierto que estamos vendiendo más que el año pasado, y el pasado vendimos más que el anterior, pero lo que se comercializa es lo más barato de entre lo que hay; o te sitúas en el entorno de los 1.000 euros el metro cuadrado o no vendes», explica. No obstante, este profesional indica que el listón en torno al millar de euros el metro cuadrado «se da en La Pola, en localidades como El Berrón es incluso más bajo». En su opinión «el mercado tiene muy claro qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende; si se produce a corto plazo una subida de los precios será de en torno al uno o dos por ciento, en el mejor de los casos».

Explica que el apartado del alquiler es especialmente activo en Siero. «Lo que nos entra lo alquilamos bastante rápido y, en cuestión de ventas, lo que más estamos gestionando son casas unifamiliares pero baratas, alguna para reformar, y nunca por encima de los 150.000 euros», subraya.