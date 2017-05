Absuelven a los acusados de tener a 32 trabajadoras ilegales en el Model's

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha absuelto al que fuera propietario del Club Model's el 22 de enero del 2015 y a su jefe de sala de un delito contra los derechos de los trabajadores. Estaban acusados de tener a 32 mujeres trabajando en situación ilegal en el momento en el que se produjo una inspección policial y de trabajo.

M. A. L. R., propietario del establecimiento en la fecha de la inspección, R. F. A., jefe de sala, y la sociedad titular y responsable del negocio han quedado libres de culpa porque «no está demostrado que dichas personas estuvieran trabajando en el local, en particular con el fin de captar clientes para efectuar consumiciones», reza la sentencia.

Presunción de inocencia

Indica que «los hechos declarados probados no son legalmente constitutivos de ilícito penal, ni la participación directa y voluntaria de los acusados en los hechos ha sido cumplidamente acreditada en el juicio oral». En esta línea, establece que se debe primar la presunción de inocencia de los acusados, que «no queda desvirtuada mediante suficientes pruebas de cargo». Es más, cuestiona las declaraciones obrantes en los atestados policiales que, dice, «no tienen ningún valor probatorio de cargo», no sólo porque su reproducción en el juicio oral «no se revele en la mayor parte de los casos imposible o difícil», sino porque no se efectuaron en presencia de la autoridad judicial «que es la que, por estar institucionalmente dotada de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria».

En definitiva, la sentencia establece que las entrevistas con las mujeres que se encontraban en el local el 22 de enero del 2015 no fueron corroboradas en la vista oral. Asimismo, da valor a la principal tesis de la defensa, en el sentido de que los investigadores no lograron probar la existencia de taquillas en las que las supuestas profesionales se cambiaban de ropa, ni tampoco de los tickets con los que, también supuestamente, se llevaban unas comisiones por cada consumición que realizaban los clientes que acudían al establecimiento sierense.

La sentencia absuelve a los acusados y echa por tierra el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que consideraba que la existencia de esos espacios para el cambio de ropa, además de documentos acreditativos de una transacción económica en función de las consumiciones o, asimismo, de la necesidad de las mujeres de avisar a recepción antes de acudir al establecimiento «acreditaban la comisión delictiva» por parte de ambos acusados. Solicitaba que se condenase a cada uno de los investigados a un año y seis meses prisión y a una multa de nueve meses con cuota de diez euros al día. También pedía la condena a la sociedad titular y responsable de la sala a las penas de suspensión de actividades y clausura del mismo durante dos años.