El Club Siero dice que las 35 firmas que reclaman una asamblea vulneran los estatutos

La directiva del Club Siero asegura que las 35 firmas de socios, que fueron enviadas a su apartado de correos solicitando una asamblea extraordinaria, «no cumplen los requisitos estatutarios» y comunica que la asamblea ordinaria «se celebrará en tiempo y forma que corresponda y con la máxima transparencia».

Según afirma la directiva, el pasado 25 de abril recibieron un sobre con las firmas: «La carta está remitida por 'Carlos', no se identifica: no pone ni apellidos ni DNI, ni dirección». Y añade que incluye un primer grupo de 19 firmas «legitimadas en la notaría de Pola de Siero», y un segundo grupo de 16 firmas, «que no están legitimadas ni en notaria, ni siquiera mediante fotocopia de DNI del socio que dicen firmante».

La directiva afirma que el club «merece el máximo respeto» y exige a esos socios que «se abstengan de cualquier tipo de manipulación e intento de desestabilizar, que se olviden los intereses particulares y torticeros». Y reclama el apoyo al equipo.