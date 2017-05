IU pide que la venta de la parcela de La Fresneda se use para invertir

IU en Siero criticó ayer que el dinero obtenido por la venta de una de las parcelas de La Fresneda de titularidad municipal vaya a emplearse para la amortización de deuda. En un comunicado, la formación apuntó que «la reforma constitucional urdida por PSOE y PP hace unos años y que supuso la modificación del artículo 135 de la Constitución Española» impide invertir los recursos económicos de los que disponen «aún cuando no tienen deuda o el nivel de la misma está muy alejado de los límites fijados por el Gobierno». IU destacó que este escenario se da en el Ayuntamiento de Siero, «donde al ritmo actual de reducción de deuda es muy probable que esta sea eliminada en el corto o medio plazo». La formación lamenta que los 406.137 euros que el Ayuntamiento recibirá por la operación inmobiliaria no se vayan a emplear en inversión y generación de empleo. Izquierda Unida concluyó diciendo que «el PSOE de Siero deberá dar explicaciones acerca las razones para llevar a cabo esta operación que desde luego no era necesaria».

Los terrenos de titularidad municipal son plenamente urbanizables y se encuentran situados entre la rotonda cercana al parque de La Fresneda y el polideportivo municipal. Las superficies de las dos fincas que aún están en manos del Ayuntamiento de Siero son de 1.605 y 1.364 metros cuadrados, respectivamente. La puesta en el mercado de los terrenos respondió, en su día, a las mejoras detectadas en el mercado inmobiliario y al interés de algunos compradores.