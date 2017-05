El nuevo polideportivo acoge la fase final de la categoría Cadete A-2 de voleibol

El Club Voleibol Siero y el Patronato Deportivo Municipal de Siero organizan este fin de semana la fase final de voleibol de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en categoría Cadete A-2. Serán cuatro los equipos que se medirán en el nuevo polideportivo de La Pola. Por un lado, los anfitriones y el R. G. C. Covadonga C, de Gijón, que llegan invictos a la cita como líderes de sus respectivos grupos tras lograr veintidós victorias en sendos partidos. Por otro, como segundos clasificados participarán el C. Virgen Mediadora, también de Gijón y el IES Corvera B, que acumulan diecinueve y dieciocho victorias respectivamente. La final se disputará en tres jornadas. La primera tendrá lugar hoy a las once y media de la mañana y enfrentará al R. G. C. Covadonga C con el IES Corvera B y al Club Voleibol Siero con el C. Virgen Mediadora. La segunda comenzará a las cuatro y media de esta tarde con los partidos entre el C. Virgen Mediadora y el R. G. C. Covadonga C y entre el IES Corvera B y el Club Voleibol Siero. Y la tercera se disputará mañana, a las once y media, entre el R. G. C. Covadonga C y el Club Voleibol Siero y entre el C. Virgen Mediadora y el IES Corvera B.