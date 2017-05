«Hace falta más conciencia política en las mujeres, nuestro papel es fundamental»

Teresa Álvarez Vázquez es langreana. Nació en Gargantá en 1973, aunque se considera de Pénjamo y lleva varios años afincada en Pola de Siero. Se dio a conocer como portavoz de la 'Plataforma Crematorios al Llau de la Xente Non' y en 2015 saltó a la política concurriendo como número seis en la candidatura de Izquierda Unida Siero a las elecciones municipales. Recientemente ha sido elegida coordinadora local de la organización.

¿Por qué decidió presentarse al cargo de coordinadora?

En realidad, no estaba muy convencida por circunstancias personales, pero el apoyo de mis compañeros y el de la familia me hizo animarme. Era algo que ya había valorado porque creo que hay que dar un paso al frente y comprometerse con el entorno y después de ejercer como secretaria de organización, creí que era el momento. Pero aunque sea yo quien lidere, esto es un trabajo de equipo.

¿Qué objetivos se marca?

Me gustaría dar contenido a la organización al margen de las instituciones, que es una asignatura pendiente. Tenemos un grupo municipal que trabaja muy bien, pero es necesario dar un paso más e intentar llegar a más gente. Por ejemplo, a través de charlas formativas, culturales o con exposiciones, como la que tenemos ahora en la Casa de Cultura de Lugones sobre las mujeres iraquíes en la guerra; queremos incidir en aspectos sociales que nos afectan a todos.

¿Cómo es la militancia de la formación en Siero?

Pequeña, pero muy involucrada. Creo que es algo que va con las épocas; ahora la gente tiene conciencia política, pero falta participación. Tenemos unos setenta afiliados, en cambio en simpatizantes superamos los doscientos.

¿Echa en falta más presencia femenina en política?

Sí, debería haber más mujeres, aún somos muy pocas. A mi entender, nuestro papel es fundamental hoy en día, por eso me gustaría que cogieran más conciencia política y que quienes quieran cambiar las cosas se atrevan a dar el paso e involucrarse. Hablo a nivel general y de Siero. Por desgracia, muchas aún ven la política como algo de hombres.

¿Cómo valora la gestión del Ayuntamiento de Siero?

La calificaría de compleja. Hay una falta enorme de información porque no llega la misma a todos los grupos, de muchas cosas nos enteramos por la prensa. Por eso una de nuestras exigencias al equipo de gobierno es que se respete a la Corporación, la información tiene que llegar a todos por igual, no puede haber distintos raseros. También creo que la apuesta por parte del PSOE debería haber sido otra. Es triste ver que habiendo posibilidades de tener un gobierno de izquierdas, hayan decidido asentarse en Foro y los minoritarios.

¿Hacia dónde cree que tendría que virar la política municipal que está llevando a cabo el PSOE?

El interés que muestran por el empleo, por ejemplo, es nulo. No se destinan partidas presupuestarias y tampoco vemos que se vaya a luchar para que haya trabajo de calidad en el municipio. Al final es una cuestión de preferencias; nosotros apostamos más por lo social. Otro ejemplo, el Ayuntamiento no tiene un plan municipal de vivienda y a día de hoy es algo totalmente necesario, los desahucios y la vulnerabilidad de las personas para entrar en situación de riesgo, aunque ya no ocupen tantos titulares, no han desaparecido.

¿Se está prestando la suficiente atención a la zona rural?

Sigue siendo la olvidada y lo que hay que facilitar es que la gente no se vea obligada a irse de los pueblos por falta de servicios. Es cierto que se van haciendo cosas, pero aún hay problemas importantes sin resolver, como el déficit de saneamiento. Volvemos a lo de antes, es una cuestión de prioridades a la hora de hacer política.

Izquierda Unida advirtió en su día de que con la creación de la Comarca del Nora se perdió la oportunidad de poner en marcha una mancomunidad que compartiera todo tipo de servicios para abaratar costes. ¿El tiempo les ha dado la razón?

La Mancomunidad de la Comarca del Nora es un claro ejemplo de la política del fracaso. Nunca tuvo contenido; se podían haber compartido ideas y recursos, que era de lo que se trataba, pero se optó por no hacer las cosas bien y ha terminado en una vía muerta.

¿Da la batalla de los crematorios por perdida?

Eso nunca, aún estamos esperando a que se celebre el juicio y hasta que un juez nos dé o nos quite la razón no vamos a abandonar. Sé que es difícil porque no hay nada legislado a nivel nacional, pero si la justicia falla en nuestra contra nos quedará el trabajo bien hecho y la certeza de que se concienció a mucha gente del problema. Siempre lo hemos dicho; no estamos en contra de su existencia, pero no los queremos al lado de un centro de salud y de los colegios.