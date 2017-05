El PP de Noreña critica la falta de mantenimiento de los parques y de las zonas verdes

«Es una vergüenza». Así califica Márian Velasco, presidenta y portavoz municipal del Partido Popular en Noreña, el estado de mantenimiento de varios parques infantiles y zonas verdes del concejo. «Hay una dejadez total por parte del equipo de gobierno en este servicio y una falta de interés total para ponerle solución», asegura.

Uno de los espacios que a su entender está más descuidado es el de Los Bayones, donde residen unos cuarenta vecinos. «La hierba lleva meses sin segar, las aceras las tenemos que limpiar los vecinos porque si no se llenan también de hierbas y en el parque infantil no se puede estar porque no está en condiciones», señala.

Entre las deficiencias, enumera los desperfectos que presenta el suelo de goma, así como la suciedad acumulada debajo del tobogán y el mal estado de los juegos infantiles. «Normal que ninguna madre quiera traer aquí a sus hijos, además de asqueroso, es peligroso», apunta.

Para la portavoz popular, «todo esto deriva de los cinco puestos de trabajo que se perdieron el año pasado al perder la subvención para los planes de empleo y que estaban destinados al mantenimiento y limpieza», aseguró. Asimismo, criticó que se hayan comprado tres triciclos eléctricos para la limpieza y una barredora. «Se supone que era para dar agilidad y no se nota en absoluto; es un servicio básico y elemental y sin embargo es una asignatura pendiente de este equipo de gobierno», añadió.

La calle Nueva o Los Riegos, donde también hay baldosas rotas, son otras de la zonas en las que Velasco hace hincapié en que es necesaria una intervención. «Es un problema general, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, todos pagamos impuestos», señaló.