«No me salí del carril», declara la acusada de embestir con su coche a un motorista en Siero

Visto para sentencia el juicio en el que se solicita la condena de una conductora acusada de un accidente en la A-66, en Siero, en la que resultó un motorista herido. La procesada M. J. Á., declaró ayer ante en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, que el vehículo que conducía se desvió «a la izquierda porque iba a poner la calefacción, pero no me salí de mi carril». La Fiscalía, en cambio, sostiene que la mujer, de 75 años, se introdujo en el carril de deceleración para abandonar la vía y tras circular durante unos 200 metros, se reincorporó de nuevo a la autovía y embistió a la motocicleta BMW en la que viajaba S. P. H, cirujano en el HUCA y vecino de La Fresneda, que salió despedido. El suceso ocurrió a las ocho de la mañana del 26 de enero de 2015 en la autovía A-66, en Siero.

Durante la vista oral, la víctima explicó que no se acordaba del momento concreto del impacto: «Sinceramente, estoy más feliz no recordándolo», admitió. A preguntas de la letrada de la acusación particular, Lucía Serrano, detalló que los daños sufridos, especialmente en su mano izquierda, han comprometido seriamente su desempeño profesional. «Para operar no me veo, la verdad», aseveró y añadió que ayer fue «el primer día» en el que se veía cara a cara con la mujer que, presuntamente, colisionó con su motocicleta.

Confusión al volante

La acusada relató que, la mañana del accidente iba al HUCA a hacerse unas pruebas, un trayecto que «había hecho muchísimas veces». Una de las testigos de la acusación explicó cómo, estando a unos «150 o 200 metros de la motocicleta», observó al coche de la investigada «meterse en el carril de deceleración para, de repente y de manera instintiva, volverse a incorporar, como si se hubiera confundido». En ese momento, añadió, «ya sabía que la moto no iba a poder esquivar al coche; luego sentí un golpe muy seco y vi que el motorista salía volando por los aires». El abogado de la defensa, Miguel Ángel Bango, insistió en que en su declaración la testigo dijo no haber reconocido en principio el coche que provocó el impacto. Uno de los agentes de la Guardia Civil presentes en la zona el día del accidente explicó que el siniestro se debió a «una maniobra altamente peligrosa».

La Fiscalía solicitó que se condene a la acusada a 18 meses de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante cuantro años. La defensa pide que se tenga en cuenta que no hubo una maniobra antireglamentaria.