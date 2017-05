Noreña modificará el contrato para la ampliación de la Escuela de la Carne

El equipo de gobierno de Noreña, formado por IPÑ y Foro, se quedó ayer solo en la votación para iniciar el expediente de modificación del contrato de las obras de ampliación de la Escuela de la Carne, que se están llevando a cabo en el polígono de La Barreda. IU votó en contra y tanto PSOE, como Conceyu y PP se abstuvieron.

La sesión estuvo protagonizada por una oposición muy crítica con el equipo de gobierno, al que culpan del sobrecoste de 42.000 euros que tendrá que asumir el Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Pelayo Suárez, explicó que la modificación es una propuesta de la dirección de las obras -asumida por la oficina técnica municipal- y que no afectará a las condiciones de licitación y contratación. Asimismo, señaló que se trata de un primer paso, ya que será necesario celebrar otra comisión y otro Pleno para abordar el contenido del expediente.

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Unai Díaz, calificó la gestión del equipo de gobierno de «desacertada» y recordó que el proyecto tiene concedidas dos subvenciones, una de la Consejería de Desarrollo Rural y otra del Idepa, por valor de 700.000 euros. «Se encargó a una empresa externa y el Ayuntamiento, sin tiempo para su estudio, lo asumió y lleva la dirección técnica de un proyecto lleno de errores», añadió.

Algo en lo que también hicieron hincapié los concejales de IU. «Entre otras, hay deficiencias en la cimentación, el saneamiento, la instalación eléctrica, la central de incendios, la sala de calderas y la climatización», enumeró Cristina Sánchez, quien también explicó que se han llevado a cabo tres tipos de correcciones; las adaptaciones a la normativa, las que no venían recogidas en el proyecto y la que no se ajustaban a las necesidades de la Escuela de la Carne. «Advertimos de que no podíamos garantizar que no fueran a costar dinero a los vecinos y es desalentador que el tiempo nos haya dado la razón», apuntó la edil. Y su compañero y portavoz de la formación, René Coviella, advirtió de que «esto puede acabar en Fiscalía».

Más de setenta cambios

En la misma línea se manifestó la edil del PP, Marian Velasco. «La mayoría de esas medidas ya están hechas y venimos al Pleno para ratificarlas, es una pantomima», aseguró. Asimismo, incidió en que hasta la fecha se han llevado a cabo más de setenta modificaciones en el proyecto con sus correspondientes incrementos económicos, sin tener en cuenta los imprevistos que han sido abonados por la Asociación de Industrias Cárnicas (Asincar), que se encarga de gestionar las instalaciones.

Por su parte, Toño Martínez, de Conceyu y Beatri Corzo, de Foro, recordaron que la licitación recoge la garantía de previsión de un 10% del precio de adjudicación, que en este caso ascendería a 60.000 euros.

Otras de las críticas que salieron ayer a colación fueron que las obras deberían haber finalizado el 11 de marzo y la falta de información por parte del equipo de gobierno. La alcaldesa, Amparo Antuña, señaló que no ofrecerá ninguna información que no esté avalada por escrito por los técnicos municipales, tal y como la oposición le exigió al inicio de mandato, y reiteró que se celebrará otro Pleno en el que se abordarán los detalles de la modificación.