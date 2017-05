Vecinos estudian denunciar públicamente a los agresores de una menor en Lugo

Los diferentes colectivos sociales, vecinales, políticos y empresariales de Llanera se reunieron ayer en la sede de la Asociación Cafamilu para estudiar las diferentes opiniones, medidas y puntos de vista acerca de la situación de inseguridad en el concejo. Uno de los últimos episodios fue el de la agresión de una joven en su domicilio de Lugo. Las asociaciones vecinales que asistieron al encuentro barajan denunciar públicamente a los agresores mediante un manifiesto. Así lo explicó el presidente de Cafamilu, Ángel Fernández-Peña, que recordó que se está llevando a cabo una recogida de firmas, con el lema 'Por más seguridad en Llanera', desde diferentes establecimientos del concejo.

Alberto Fernández, concejal de Seguridad Ciudadana, asistió a la reunión. En su opinión, «es cierto que existe más inseguridad de la que desearíamos» en el concejo, si bien resaltó que gran parte del problema «se magnificó en redes sociales». Consideró que el desgraciado episodio en el que una joven fue agredida en su domicilio de Lugo, pese a su gravedad, no deja de ser «un incidente puntual que no va más allá de lo que es una pelea». Reconoció, no obstante, que la noticia generó una «cierta inquietud, que se suma a la presencia de ciertas bandas itinerantes en el concejo» y que, supuestamente, están detrás de la gran mayoría de los robos en establecimiento comerciales y de hostelería sufridos en la zona. A la reunión, celebrada a las ocho de la tarde en la sede de la asociación Cafamilu, acudieron las diferentes asociaciones de vecinos, representantes de la comunidad educativa, portavoces de las asociaciones de comerciales y de hosteleros, así como las distintas Asociaciones de Madres y Padres.

«Sin exagerar, ni minimizar»

Otro de los asistentes fue Silverio Argüelles, portavoz del Partido Popular. Desde su punto de vista, «no se puede focalizar en un incidente preocupante, sin duda». En esta línea, recalcó que el problema de seguridad que afecta a Llanera «es mucho mayor que ese hecho puntual». El representante del PP en el concejo indicó que «las instituciones tienen que trabajar en solucionar un problema que no consiste únicamente en una agresión a una menor y que se lleva tiempo sufriendo». «La situación no se debe exagerar ni minimizar; los problemas hay que gestionarlos».