«Los asturianos llevamos la solidaridad en el ADN»

Como buen mierense, el Padre Ángel sabe bien que Asturias es un pueblo «solidario» y amante de su tierra. El restaurante Tierra Astur de Colloto acogió ayer un año más la tradicional espicha solidaria, en beneficio de Mensajeros de la Paz. Poco antes de las nueve de la noche, el sacerdote ya se encontraba junto al 'PeloBus', poniéndose incluso al volante durante un rato. «Venir a Asturias es siempre una delicia; desde los años de mina siempre ha sido pionera en solidaridad», alabó durante el acto.

El fundador de la ONG galardonada con el Premio Principe de Asturias de la Concordia en 1994 destacó que las cantidades recogidas en el evento se emplearán para «el primer restaurante Robin Hood que vamos a abrir en el centro de Avilés en unos días». Apuntó que la localidad de Ciaño se encuentra entre sus visitas para la jornada de hoy. Además del local de Avilés, otra de las inauguraciones pendientes de estos establecimientos espera en Llanera. El antiguo hotel Los Pinos, ofrecerá cama, mesa y mantel para aquellos que no tienen recursos. Pese a que la apertura del equipamiento en Llanera estaba prevista en principio para febrero o marzo, en este caso «el plazo es más inseguro», apuntó el sacerdote. No obstante, el Padre Ángel recalcó que, pese a que no existe una fecha fija para la inauguración del hotel Robin Hood en Llanera, confía en que se produzca entes de que concluya el presente año. Bromeó apuntando que, muchas veces, la burocracia «es el gran enemigo de la solidaridad». Subrayó también que «un mundo mejor es posible» y constató que, por su experiencia, los asturianos «llevamos la solidaridad en nuestro ADN y tenemos presente a nuestra región estemos donde estemos».

Por su parte, el televisivo José Ángel Alvarez Pola se confesó asombrado por la vitalidad del clérigo, afirmando que «desayunó en Madrid, tuvo un acto en Barcelona a la hora de comer y ahora está aquí».