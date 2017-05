Usuarios de la ayuda a domicilio de Siero critican su funcionamiento

Tres familiares de beneficiarios de la ayuda a domicilio de Siero criticaron ayer el mal funcionamiento de este servicio y aseguraron que la situación se ha agravado desde la reciente renovación del contrato con la empresa adjudicataria. Estas tres personas relataron ayer en Lugones sus casos particulares, acompañadas por dos concejales de Somos Siero. Esta formación lleva un tiempo investigando a la empresa por supuestas irregularidades administrativas.

Las principales quejas se centran en los cambios constantes, y sin previo aviso, del personal que acude a los domicilios a atender a las personas dependientes, y en el incumplimiento de los horarios establecidos. Según afirmó I. M. M., vecina de Carbayín y cuya madre es dependiente grado 1, «en el último mes han venido a mi casa más de veinte personas diferentes, porque antes rotaban y eran siempre los mismos». Eso conlleva, añadió, «que no los puedes dejar solos, porque no saben ni la medicación que tienen que tomar». Asegura que el servicio viene funcionando mal desde hace tiempo, «pero se acentuó desde que se renovó». Ella presentó una queja ante Servicios Sociales «y me dijeron que no contrataba un auxiliar, sino un servicio».

M. A. I., vecina de Granda y con una madre con un grado de dependencia total, se expresaba en términos similares: «Cambian a la gente sin avisar y eso es malo para los enfermos, los familiares y para los auxiliares, que llegan quemados». Propone la unión de todos los afectados «para que no se pasen la pelota del Ayuntamiento a la empresa y que lo controlen un poco».

«En un mes han venido a atender a mi madre más de veinte personas distintas», afirma I. M.

María Jesús de la Fuente, vecina de Lugones y cuyo padre tiene otra dependencia total, lamenta que a los auxiliares que vienen a su casa «hay que enseñárselo todo, cuando nosotros no somos los profesionales». Y criticó también los retrasos por una mala organización: «Igual tienen que estar en una casa de La Pola y a la hora siguiente en otra de Lugones, no les da tiempo a llegar; esto va de mal en peor».

El portavoz de Somos, Javier Pintado, recordó que su grupo ya cuestionó en su día la renovación del contrato con la empresa «y se nos denegó el acceso al expediente». Y aseguró que los trabajadores «se quejan de las condiciones laborales, pero ahora descubrimos que también se está prestando un mal servicio en un tema tan delicado».