La oposición cuestiona las prioridades de la modificación de crédito de Siero

La nueva modificación de crédito de Siero de 3,65 millones de euros -anunciada por el PSOE y Foro y apoyada ya por PVF, Pinsi y el concejal no adscrito Javier Seoane- no convence al resto de grupos de la oposición, que plantea otras prioridades.

El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, comentó que les falta información, «porque son cantidades muy genéricas y sin detallar, debe ser que ya tienen los apoyos y no necesitan dar información a los vecinos y otros grupos». No obstante, subraya que se incluyen «muchas de las quejas que estábamos planteando en nuestras mociones, para que luego vengan con la matraca de que no hacemos una oposición constructiva».

En su opinión, muchas de las inversiones previstas «son para inaugurar y no para cambiar las cosas, sobre todo, ellos que venden tres o cuatro veces la misma obra». Pintado echa en falta una partida para el plan de accesibilidad y lamenta que haya parroquias de Siero «que están desaparecidas desde que empezó el mandato». Y de los 3.500 euros para señalizar fosas comunes, pregunta si se actuarán en alguna concreta o en todas en conjunto.

«Siguen gobernando a golpe de ocurrencia y sin un proyecto», concluye. Respecto al sentido de su voto, esperarán a recibir explicaciones en la comisión informativa extraordinaria del lunes y después lo decidirán en asamblea.

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, lamenta que «como siempre, presenten una propuesta ya consignada y no nos hayan trasladado nada». Reconoce que hay partidas «con las que estamos totalmente de acuerdo, porque algunas fueron propuestas nuestras». Ve también «positivo» que haya bastantes inversiones en La Pola para compensar las carencias en el último presupuesto. Y quiere esperar a la comisión del lunes «para constatar si es verdad que un 30% de la inversión irá a la zona rural».

Su principal crítica se centra en que no haya ninguna cantidad para rehabilitar el edificio del Cinema Siero, donde el PP propone un centro de empresas. «Se ve que hay dinero y era un buen momento para fomentar el emprendimiento», dijo.

El portavoz de IU, Edgar García, comentó que «es raro encontrar cosas que no hagan falta, pero lo que se trata es de priorizar, porque vemos inversiones, al menos, aplazables y gastos superfluos». Le parece «excesivo» que haya otros 50.000 euros para aceras en la Urbanización de La Fresneda, «cuando ya hubo una partida en la anterior modificación, aparte de que hay una partida global y no entendemos por qué se tiene que diferenciar».

Tampoco considera urgente la instalación de cámaras de tráfico en los accesos a La Pola, La Fresneda y El Berrón, o el control automático del acceso al centro polivalente de Valdesoto. Calcula que en esas partidas se podrían ahorrar unos 250.000 euros. García aprecia, asimismo, «un desequilibrio territorial» y menciona las zonas de Lieres o Carbayín como las más damnificadas.

IU considera más urgentes inversiones para suprimir barreras arquitectónicas y para viviendas públicas. «Las que hay están sin arreglar y no pueden acoger a familias deshauciadas», dijo. Y demanda un plan de empleo municipal. «Sabemos que es complicado el encaje, pero Gijón ya encontró una fórmula, y ayudas al pequeño comercio y el fomento del empleo». Y reclama más personal para el área de Servicios Sociales, «que lleva con la misma gente desde hace diez o quince años y duplicó el trabajo». IU esperará a su reunión interna y a la comisión del lunes para decidir el sentido de su voto.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio García, sostiene que «es imposible votar en contra de intervenciones necesarias y lógicas», pero a la vez lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus peticiones. La partida para ayuda a domicilio demuestra, a su juicio, «que no se prevé con la suficiente antelación para cubrir las necesidades del servicio, como ya pedimos en anteriores modificaciones».

De la partida para insonorizar el nuevo polideportivo poleso piensa que confirma «que el proyecto no fue del todo atinado» y puso el ejemplo de la fase de ascenso del Club Balonmano, que se disputa este fin de semana. «Se vieron las carencias y hubo que parar el resto de actividades, aparte de que hubo que utilizar una megafonía portátil, que nos deja en mal lugar». Reclama la reparación de la carretera junto al mercado de ganado, los defibriladores o que se cubra la pista de pádel de Lugones. García dice que se abstendrá en la comisión y que no podrá asistir al pleno.