Los socios críticos del Club Siero irán al juzgado si no se convoca la asamblea en junio

El grupo de socios críticos del Club Siero -que ha reclamado la convocatoria de una asamblea extraordinaria- acaba de anunciar que acudirá a los tribunales ordinarios si la junta directiva no atiende su petición antes del 2 de junio. Ese día se cumpliría un mes desde la recepción por parte del presidente del club, José Manuel Martínez Laruelo, de un burofax con las 35 firmas de socios solicitando la asamblea.

Tres de los firmantes -Roger Puente (socio número 71), Carlos Noval (socio número 172) y Jorge Luis Rodríguez (socio número 173)- comparecieron en público para explicar sus gestiones. Primero, recogieron dieciséis firmas en la notaría de La Pola y las diecinueve restantes, en el campo de El Bayu durante los partidos del equipo, una cifra que aseguran que supera el 15% de la masa social necesario para solicitar la asamblea, según establecen los estatutos.

«Llevamos desde abril intentando poner las firmas en manos de la directiva», afirmó Carlos Noval. Y añadió que las llevaban los días de partido, «pero no había nadie en secretaría; luego nos dieron largas con que no tenían el sello y la siguiente vez nos dijeron que las mandáramos a la direción de correo del club y ahora resulta que no valen».

Los críticos han mandado varias cartas certificadas y burofax, que no han sido recogidos, excepto dos que enviaron el pasado 2 de mayo: un burofax al presidente con las firmas y otro al secretario solicitando ver los libros de cuentas y las actas, la relación de socios y los estatutos.

Al no poder acceder a esa documentación, los socios críticos consiguieron los estatutos del club a través de la Dirección General de Deportes. Y es ahí donde se refleja que un 15% de los socios puede solicitar una asamblea extraordinaria, y que si no se convoca en el plazo de un mes, puede acudir al juez competente.

Entre los 35 firmantes figuran dos expresidentes del club, exdirectivos de distintas épocas, uno de los capitanes de la mejor etapa deportiva del equipo y varios de los socios más antiguos.

El club respondió hace unos días, a través de este diario, que ninguno de los dos listados de firmas «cumple los requisitos estatutarios», pero sin explicar los motivos. Del segundo lote, con las 19 firmas recogidas en el campo, comenta que no adjuntan la fotocopia del DNI. Les acusa de «intentar desestabilizar» y anuncian que la asamblea ordinaria «se celebrará en tiempo y forma que corresponda y con la máxima transparencia».