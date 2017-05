El alcalde anuncia una ayuda económica adicional al Siero Deportivo Balonmano

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció ayer que el Ayuntamiento va a realizar «un esfuerzo» para aumentar la colaboración económica con el Siero Deportivo Balonmano para que pueda costear los gastos que conlleva militar la próxima temporada en la División de Honor Plata.

«El presidente del club me transmitió su preocupación y yo le dije que eso no sería un problema, ahora animo a todos los grupos a que haya un consenso cuando esa ayuda se vote en el Pleno», dijo. García no quiso hablar aún de cifras y empezará a tratar mañana el tema durante una recepción oficial al club.

El anuncio del regidor se produjo horas después de que cinco representantes de Somos Siero, PP, IU, Ciudadanos y Pinsi comparecieran juntos para formular la misma petición. Poco después, el concejal de Foro, Eduardo Martínez, su sumó también a la iniciativa.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio García, afirmó que el coste de esos desplazamientos se estima entre 50.000 y 60.000 euros, ya que la nueva categoría estará formada por equipos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla-León y, muy probablemente, alguno de Canarias.

La portavoz del PP, Beatriz Polledo propuso aumentar la dotación del actual convenio municipal con el club, o bien habilitar una partida específica. Y se mostró dispuesta a impulsar una campaña de recogida de firmas entre el vecindario. El portavoz del Pinsi, Juan Camino, apuntó que la ayuda podría formalizarse a través de un patrocinio de la camiseta, que serviría también para promocionar el nombre de Siero en el exterior.

La concejala de IU, María González, aprovechó para criticar los privilegios de los que goza el fútbol frente a otros deportes y para exigir «un trato igualitario» para los clubes usuarios de los equipamientos deportivos públicos, donde unos cobran entrada por asistir a los partidos y otros no pueden hacerlo.

Y el portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, pidió establecer «unas reglas del juego claras» de cuándo un club puede recibir una ayuda adicional de este tipo «para que no dependa de decisiones arbitrarias».