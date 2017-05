Un accidente de tráfico en Siero a la altura de El Bayu se salda con un herido leve

Una jornada especialmente complicada en las carreteras asturianas también ha tenido su dosis de tensión en las vías de Siero. Afortunadamente, en este caso, las consecuencias del siniestro no fueron graves y no hubo que lamentar más que heridas leves y daños materiales. Pasadas las tres y media de la tarde, en el kilómetro 19,600 de la A-64, a la altura del Estadio de El Bayu, en Pola de Siero, un vehículo se salía de la vía. Pese a la espectacularidad del accidente no hubo que lamentar daños de gravedad, más que los propios del turismo, que volcó fuera del arcén de la vía.

El siniestro se produjo en la concurrida carretera en sentido Oviedo, a una hora en la que muchos vehículos transitan por la misma para el inicio de la jornada laboral de tarde. Uno de los ocupantes del vehículo resultó herido leve, por lo que tuvo que ser atendido en la zona para, con posterioridad, ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pese a que el accidente obligó a señalizar la zona, el tráfico en la vía no se vio afectado durante mucho tiempo.