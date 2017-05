Abandonan un vehículo con hachís en Les Campes tras un choque

Un accidente de tráfico trastocó el descanso de los vecinos de la plaza de Les Campes en Pola de Siero.Un susto que, afortunadamente y por el día en que se produjo, no tuvo consecuencias, al estar la zona relativamente poco concurrida. Alrededor de las 2 de la madrugada de ayer la Policía Nacional recibía el aviso de una colisión de un vehículo BMW 530 en la zona, junto a un popular establecimiento de alimentación ecológica.

Un accidente de tráfico trastocó el descanso de los vecinos de la plaza de Les Campes, en Pola de Siero. Un susto que, afortunadamente, no tuvo consecuencias, al estar la zona relativamente poco concurrida. Alrededor de las dos de la madrugada de ayer, la Policía Nacional recibía el aviso de una colisión de un vehículo BMW 530, junto a un popular establecimiento de alimentación ecológica.

Al llegar al lugar del siniestro los agentes encontraron el turismo, pero no a sus ocupantes. Algunos testigos relataron a la Policía que, tras el choque, vieron salir del coche a una persona, que se ocultó en alguno de los bares de la zona. Los agentes dieron aviso a la Policía Nacional y se inició la búsqueda, sin éxito. La grúa procedió entonces a retirar el vehículo para su inspección. Durante la misma se localizaron dos piedras de hachís en el interior.

Conducción temeraria

Ya por la mañana el propietario del coche se personó en las dependencias policiales. El hombre, cuyo nombre responde a las iniciales J. J. V. O., es vecino de El Berrón. Fue sancionado con la retirada de seis puntos de su carné, 500 euros de multa por conducción temeraria, 200 por no identificarse en el momento y 80 por abandonar su vehículo de manera peligrosa. También se procedió a identificar a su hijo, I. V. N. de 33 años, propietario del hachís encontrado. Se le ha encausado por posesión de estupefacientes.