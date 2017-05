Siero incumple las seis líneas de acción sobre transporte del plan estratégico

Bajo el lema 'Siero, un lugar para vivir y disfrutar en el corazón de Asturias', la Corporación municipal aprobó en 2014 un plan estratégico que fijaba una serie de objetivos y líneas de acción para cumplir antes de 2020, año en el que se conmemorará el 750 aniversario de la concesión de la Carta Puebla por parte del rey Alfonso X 'El Sabio'.

LAS ACCIONES Vertebración. Del servicio de transporte público entre los núcleos urbanos, rurales, industriales y comerciales. Ampliación. De los horarios para facilitar la asistencia a actividades extraescolares, culturales, deportivas y comerciales y de la frecuencia del tren en las líneas que atraviesan Siero. Coordinación. De reuniones entre representantes vecinales de los núcleos rurales y el Consorcio de Transportes para establecer rutas, frecuencias y horarios. Dotación. Más personal en las estaciones de ferrocarril de gran afluencia para asesorar a los viajeros y atender las incidencias Información. Sobre la automatización de los procesos en las estaciones de ferrocarril.

El documento sentó la bases para el Siero del futuro en materia de infraestructuras, urbanismo y medio ambiente; economía, empleo, y promoción económica; sanidad y servicios sociales y educación, cultura, ocio y deporte. Y entre los desafíos figuraba la mejora del transporte público, un servicio calificado como «muy deficiente» entre los núcleos urbanos y los rurales y cuya precariedad afectaba a todas las áreas del plan.

Sin embargo, cuatro años después la situación no solo no ha mejorado, si no que ha empeorado. De las seis líneas de acción que recogía el plan estratégico, el Ayuntamiento aún no ha iniciado ninguna. «Somos el cuarto municipio de Asturias, pero el transporte deja mucho que desear, que no haya frecuencias suficientes de autobuses entre La Pola y Lugones ya dice mucho de la calidad del servicio», critican los usuarios.

Precisamente una de las propuestas del documento era crear el servicio público intramunicipal, que además es una de las exigencias que tienen los concejos con más de 50.000 habitantes y coordinar a representantes vecinales y al Consorcio de Transportes para fijar la rutas. También se planteaba la posibilidad de ampliar los horarios del transporte público y escolar para facilitar la asistencia a actividades extraescolares y culturales, pero también para deportivas y comerciales.

Por otro lado, a las malas conexiones en transporte público por carretera entre las localidades del concejo hay que sumar las crecientes quejas que acumula el ferrocarril. «No es normal que cada vez haya más retrasos y cancelaciones, que se quieran eliminar apeaderos y que en las estaciones ni siquiera haya personal; las administraciones deben apostar por un servicio que cuenta con un gran volumen de pasajeros y los ayuntamientos tienen que posicionarse al lado de los usuarios para exigir calidad», defienden los integrantes de las plataformas ciudadanas que reivindican mejoras en la red ferroviaria. Precisamente, el plan estratégico también recoge el incremento de frecuencias para los trenes y la necesidad de más personal para asesorar a los viajeros y atender las incidencias.