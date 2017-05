Ciudadanos de Nava presenta una reclamación al presupuesto

El coordinador de Ciudadanos en Nava, Miguel Cerejido, anunció ayer que el grupo local, constituido recientemente, ha presentado una reclamación a la aprobación inicial del presupuesto municipal. «Si es una hoja de ruta, es para no moverse del sitio», aseguró.

Además de las críticas por retrasar la aprobación de las cuentas seis meses y por la pérdida de una subvención que permitiría contratar a diez personas, Cerejido señaló que «los ingresos previstos serán insuficientes porque existe un error de cálculo; no han tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía, que además tiene carácter retroactivo de cuatro años, por lo que no cumplirán con el gasto». Por otro lado, defendió que «solicitamos un proyecto social y un plan económico y financiero que no dejen a Nava fuera de las poblaciones con capacidad de desarrollo».