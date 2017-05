La plataforma contra los crematorios exige paralizar el segundo horno incinerador

La plataforma ciudadana Crematorios al Llau de la Xente Non expresó ayer su malestar por la decisión del equipo de gobierno de Siero de conceder la licencia a la empresa Funerarias Reunidas para instalar otro horno incinerador a las afueras de Pola de Siero. Exigió que se paralice su construcción hasta que no se resuelva el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la primera licencia, concedida a Funeraria Meana. La nueva licencia se aprobó hace unas semanas en la junta municipal de Gobierno al cumplir con todos los requisitos legales, pero no se hizo pública.

La plataforma recordó ayer que, cuando se concedió la licencia al primer crematorio, el PSOE -que estaba en la oposición- «se posicionó del lado de esta plataforma comprometiendo incluso ayuda económica para los gastos de abogacía que, por cierto, nunca llegó». Y lamenta que, ahora en el Gobierno, «se olviden de los compromisos que entonces asumieron» y que desoigan las voces críticas «que cuestionan los efectos para la salud de estos equipamientos cuando están situados cerca de viviendas, colegios o centro de salud, como es el caso». La plataforma reitera que deben construirse a más de 500 metros de la población.