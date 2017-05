«Los jabalíes no sólo me fozan la huerta, es que ya me llegan hasta la misma puerta de casa»

La lucha entre la naturaleza y el empuje de la civilización es larga. El crecimiento y avance de las ciudades está haciendo que, en muchos casos, animales otrora huidizos busquen sustento adentrándose en núcleos urbanos. En las zonas rurales esta barrera es aún más difusa. En la parroquia sierense de Venta de Soto son muchos los vecinos cuyas parcelas y huertas se ven comprometidas por las incursiones de los jabalíes.

Uno de esos vecinos es Santiago García. En la madrugada del jueves se encontró su huerto literalmente arrasado por estos suidos. «Es alucinante y digno de estudio como están evolucionando estos animales», reconoce este agricultor. Los jabalíes, sea por necesidad o por el empuje del 'cemento', parecen estar perdiendo su carácter esquivo.

Santiago García apunta que, no hace tanto tiempo, los jabalíes «a lo mejor levantaban una piedra y comían alguna patata, ahora es que van directamente a la planta y la devoran entera». Un cambio de las actitudes de los ejemplares de una especie que les hace menos montaraces y más proclives a romper la invisible barrera que siempre los ha separado de los asentamientos habitados. El resultado, para este vecino de Venta de Soto, no podría ser más gráfico: 1.500 plantas de patata perdidas. «Hace dos años me pasó lo mismo; ahora me encuentro con esto, después de haber estado toda una semana trabajando». Desde su punto de vista, «los jabalíes comen todo lo que se les pone por delante; aquí no tenemos a la polilla guatemalteca, pero no hace falta».

Escasas ayudas

Los profesionales del campo creen necesario garantizar las ayudas lleguen a los afectados, en el momento en que las incursiones se produzcan.

«Al día siguiente fui a la Pola a denunciar, pero es que te piden muchísimos requisitos, solamente para poder solicitar una indemnización; yo ya estoy desesperado», recalca. Desde el punto de vista de este trabajador del campo sierense, los trámites administrativos no son el único problema. El inconveniente más grave tiene que ver con el montante económico con el que se compensa a los propietarios de las parcelas. «La indemnización era, hace años, de unos 17 céntimos por metro cuadrado, ahora lo más seguro es que me den entre 50 y 60 euros», subraya.

Los vecinos de la parroquia padecen cada vez más incursiones de los suidos. «A mí no es que sólo me focen la huerta, es que me llegan hasta la misma puerta de casa; si miras muchos de los prados de alrededor está todo fozado». Este vecino y trabajador del campo se siente auténticamente asombrado por la «increíble fuerza» que muestran los jabalíes.

En su opinión, muchos vecinos ya dan por imposible reclamar daños: «La gente no quiere denunciar; muchos creen que no sirve de nada», reconoce.