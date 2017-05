Un encapuchado atraca a punta de pistola una gasolinera en Grado

Eran las diez y media de la noche del pasado lunes. José Luis García atendía, como cualquier otra jornada, la gasolinera la Cruz de Grado, en el centro de la villa moscona, cuando un hombre armado que nunca había visto irrumpió en la estación de servicio. Vestido de arriba a abajo de negro, oculto tras un pasamontañas y con la capucha de la chaqueta también puesta, les amenazó con una pistola: «Dadme todo el dinero de la caja o os pego un tiro», advirtió. Tras lograr 450 euros de botín se esfumó. Ahora la Guardia Civil le está buscando.

«Era un chico de unos veinte años y medía 1,70 metros», le describió García después de llevarse uno de los sustos de su vida. «Cuando ocurrieron los hechos había otro señor en la gasolinera, pero nada más ver al atracador quedó aplanado porque tiene problemas de corazón. Yo accedí a darle todo lo que había y después de meter todo en una bolsa negra, se fue caminando. No estuvo en la gasolinera más de cinco o seis minutos», narró.

«Nunca me habían robado y el peor momento que viví fue cuando vi el arma, ya que en ese instante no sabía si la pistola es de verdad o de mentira», añadió. A pesar de todo, no siente miedo, «sí repelús», zanjó.

Otros sucesos

Los moscones están conmocionados por el atraco. Ayer no se hablaba de otra cosa, a la espera de que detengan al culpable pronto. Lamentan que, últimamente, la localidad se haya convertido «en una ciudad sin ley» por el incremento del número de hurtos. Sin ir más lejos, a principios de mes unos vándalos le robaron varios objetos a un profesor a las puertas de su casa. «Esi maletu ye importantísimu pa mí. Devolveímelo. Por favor», clamó la víctima a través de las redes sociales. Los documentos y fotografías de sus alumnos que conservaba en su interior eran tan esenciales para el maestro que en esas mismas líneas 'dejaba' a los ladrones que se quedaran con el ordenador, el dinero y otros dispositivos musicales que se llevaron de su vehículo tras romper una de sus lunas si le devolvían ese «maletu». Lo necesitaba para la graduación de los chavales.