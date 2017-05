El XL Festival de la Sidra incluirá una votación popular y fuegos artificiales

A poco más de un mes para que Nava celebre por todo lo alto el Festival de la Sidra, que este año cumple su cuadragésima edición, el equipo de gobierno ya se encuentra ultimando el programa de actividades. El alcalde, Juan Cañal, desveló ayer que albergará dos novedades: por un lado, los fuegos artificiales en la noche del viernes 7 de julio y por otro, una votación popular para elegir a la mejor sidra, que tendrá lugar el sábado 8.

También se presentó el cartel que servirá de imagen para la celebración. Juan Diego, asturiano de nacimiento y vecino de Castellón, es el autor de una obra que Leocadio Redondo, Maxi F. Gutiéz, Breza Cecchini y Carmen Montes, encargados de valorar la 47 propuestas presentadas al concurso, destacaron como «fresco, original y lleno de detalles».

El autor -que no pudo acudir por motivos laborales- recordó su visita a Asturias el pasado verano y señaló que «siempre me ha impresionado ver cómo los escanciadores no miran ni la botella ni el vaso y eso fue lo que intenté representar, dos mozos escanciando a cuatro manos, mirando el chorro, mirándose a los ojos, enamorándose y enamorándose también de la sidra».