Javier Moros: «¿fuga o desaparición?»

El cantautor Javier Moros García, conocido artísticamente como ‘Javo’, se encuentra en paradero desconocido desde la mañana del pasado viernes, cuando abandonó su domicilio de Lugones (Siero). Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirmaron ayer que existe una denuncia «por fuga o desaparición» y que todo apunta a que podría tratarse de «una fuga voluntaria», pero que «se está investigando».

Según explicaron a EL COMERCIO fuentes cercanas al artista, el cantautor se desplazó en la noche del jueves con su vehículo a recoger a un amigo a Avilés y lo trasladó hasta el barrio ovetense de La Corredoria. Seguidamente, se dirigió a su domicilio en Lugones, que comparte con su expareja. Fue esta mujer la que dio la voz de alarma a la Policía Nacional de Siero, cuando el viernes regresó de su trabajo, sobre las 14 o 15 horas, y se encontró el domicilio vacío, pero «con restos de sangre y con los muebles tirados», según relataron las mismas fuentes.

Personas de su entorno no alcanzan a entender esta extraña desaparición y pusieron en duda que el cantante se haya marchado «de forma voluntaria y sin avisar». Y varias de ellas lo justificaban en que el artista se encontraba «muy contento», porque tenía ya cerrados varios conciertos para este verano y había estrenado una nueva productora musical.

Asimismo, varios de ellos aseguraron que Javier Moros llevaba un tiempo recibiendo graves amenazas por parte de un ciudadano extranjero, que estaría afincado en la isla de Ibiza. En el perfil de ‘Javo’ de la red social Facebook –al que el cantante lleva sin acceder desde el pasado lunes 22– figura una grabación de voz, fechada el pasado 13 de mayo, en la que una persona le insulta gravemente y le amenaza varias veces de muerte. El hombre –que se expresa en un español torpe– hace mención en dos ocasiones a una mujer y a su posible relación con el cantante asturiano.

El propio artista comenta en su perfil esa grabación de voz, de apenas un minuto, afirmando: «Tras esta y varias amenazas de muerte más, no me queda más remedio que poner esto en manos de la policía». Y añade: «Lo que más me ofende es el tono xenófobo de ‘español de mierda’». Y le critica por su cobardía e incluso le anima a que se lo diga «a la cara».

Amenazas no denunciadas

Sin embargo, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía aseguraron a este periódico que no consta ninguna denuncia del cantante por tales amenazas de muerte, por lo que no llegó a cumplir lo que había anunciado en las redes sociales. El cartel con su imagen ya figura en la página de la asociación Sosdesaparecidos.

Javier Moros, de 33 años, nació en Madrid, pero se trasladó a Oviedo a la edad de tres años. Tuvo una adolescencia muy difícil, ya que quedó huérfano por el suicidio de su padre y después de su madre en un intervalo de solo once meses, tal y como él mismo relató en EL COMERCIO hace dos años. ‘Javo’ contaba entonces que la música le había servido como terapia y para encauzar sus sentimientos. El artista tiene editados dos álbumes con un estilo de canción ligera con aires rumberos y ha sido telonero del cantante ovetense Melendi