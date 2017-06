La oposición suspende al gobierno de Siero y cuestiona el pacto PSOE-Foro

Los tres principales partidos de la oposición de Siero -Somos, PP e IU- realizan un balance muy crítico de los dos primeros años de mandato y del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Foro, mientras que Ciudadanos se muestra más moderado.

Al portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, le sigue extrañando que «pasaran de enemigos acérrimos a amigos íntimos, salvo que haya intereses». Y lamenta que «solo se enorgullezcan de gastar dinero, pero no de cómo se reparte o que haya obras mal ejecutadas como el polideportivo poleso». El edil afirma que su grupo ha sido «el que más mociones presentó con dieciocho, pero muchas no se aprobaron y otras están sin realizar». Critica que no haya un albergue de animales o la falta de una política turística. Y recuerda al gobierno socialista que los militantes del PSOE de Siero «votaron una política diferente a la gran coalición, como la que proponía Susana Díaz para España».

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, afirma que «el PSOE y sus compañeros han cubierto el expediente funcionando con la inercia propia de quien carece de un verdadero plan de futuro para Siero». Y les acusa de «tapar la falta de ideas y proyectos con ocurrencias o viajando a Israel en busca de inspiración».

Polledo menciona como ejemplos de mala gestión política el fracaso para captar fondos europeos, los errores en la estimación de ingresos, el incremento de la carga fiscal a los ciudadanos «sin contraprestación», los remanentes de tesorería «por incapacidad de gestión», los «desajustes» entre reservas presupuestarias y adjudicaciones, las inversiones «desequilibradas» por parroquias o el «vacío absoluto» en políticas y medidas de fomento del desarrollo económico y el empleo.

También menciona asuntos «enquistados» como el polígono de Bobes, el plan director de saneamiento, la contaminación en Lugones, las deficiencias en el transporte público, medidas eficaces de ahorro del gasto corriente, la modernización de la Administración Local y la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información pública.

El portavoz de IU, Edgar García, suspende al gobierno de PSOE y Foro y opina que ambos partidos siguen ocultando los contenidos de su pacto «por su simplicidad: «libertad de movimiento a cambio de dietas y liberaciones». Y frente a la estabilidad que pregonan, IU habla de «estancamiento y continuidad».

García reconoce muchas de las inversiones realizadas eran «necesarias» y otras las califica como «obligatorias», pero recordó «las consecuencias de esa política del hormigón». Entre las críticas, IU enumera la continua amortización de puestos de trabajo municipales, «ya iniciado en el gobierno de Foro»; la escasa inversión o la necesidad de reorganizar los servicios sociales. Lamenta la desaparición de los planes de empleo y la falta de alternativas; «la discriminación sistemática» de algunas parroquias o el deterioro de los servicios externalizados. También critica «la falta de diálogo y negociación» con la oposición, mientras que califica su labor como «constructiva». Y se muestra dispuesta a alcanzar acuerdos, pero si se produce «un cambio de rumbo que, por el momento, no se vislumbra».

El portavoz de Ciudadanos, Sergio García, se muestra respetuoso con el acuerdo entre PSOE y Foro. «No vamos a ser nosotros los que critiquemos esa alianza, aunque se ve que son un equipo de gobierno conjunto y que ha hecho cálculos numéricos que les da la estabilidad», dijo. El edil valora «la capacidad de negociación» del equipo de gobierno, pese a que no siempre hayan llegado a acuerdos. Y apunta que debería «hacer un esfuerzo al negociar con los trabajadores municipales». García sí aprecia equilibrio inversor entre parroquias, «que era una necesidad, aunque está claro que alguna debería cubrirse más». Por último, destacó la «buena acogida de las mociones de Ciudadanos» y mencionó el reglamento orgánico municipal o la ordenanza de transparencia.