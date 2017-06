Los ladrones roban por segunda vez en dos meses en el bar El Ñeru, en Posada

La cervecería El Ñeru, en Posada de Llanera, volvió a ser el escenario, ayer de madrugada, de un robo. Es el tercero que padece este establecimiento y el segundo en los últimos sesenta días. El objetivo fueron, nuevamente, las tragaperras, como explicó el responsable del local, Enrique Fernández Luiña. «Reventaron la entrada con una maza, accedieron y se marcharon; fue el mismo 'modus operandi' de la última ocasión», destacó el hostelero. La intrusión, según explicó, se produjo poco después del cierre.

No obstante, el dueño de la cervecería dedujo que los autores del delito no fueron los mismos que la última vez. «Las máquinas no están reventadas de la misma forma», apuntó. En su opinión, no se trataba de delincuentes profesionales, puesto que emplearon la fuerza para violentar las tragaperras. La llamada de un vecino dio la voz de alarma al hostelero llanerense. Insistió en la tesis de que los ladrones no solo tenían bien estudiados los horarios del establecimiento, también las rutinas de la Guardia Civil. «Yo había salido veinte minutos antes del local; entraron y salieron en menos de dos minutos», destacó. «Esperaron a que pasara la Guardia Civil e incluso el camión de la basura», añadió.

Fernández Luiña reconoció que es «imposible calcular» la cuantía que se llevaron los intrusos, aunque estimó que pudo ser algo menor que en el robo anterior, acontecido el 6 de abril, ya que el día precedente se había recogido la recaudación de las máquinas. El hostelero llanerense se mostró visiblemente molesto por la situación: «Acabo de poner la denuncia, pero no sé de qué vale; es absurdo, porque pagas miles de euros al año y al final siguen entrando».