La directiva del Club Siero expulsa de la asamblea a uno de los promotores del sector crítico

Carlos Noval es una de las caras visibles del sector crítico del Club Siero. El pasado mes de marzo inició una campaña de recogida de firmas entre los socios para exigir al presidente, José Manuel Martínez, que convocara una asamblea extraordinaria para rendir cuentas sobre la situación de la entidad, descontentos con lo que consideran una gestión «oscurantista». Lograron reunir 35 apoyos, pero la junta directiva aseguró que no cumplían los requisitos establecidos en los estatutos y lo que convocó fue la asamblea ordinaria, que se celebró ayer y contó con la participación de una treintena de socios.

Entre ellos estaba presente Noval, pero fue expulsado de la sesión bajo el argumento de que no es un miembro de derecho; esto es, que no tiene los seis meses de antigüedad necesarios para participar en los órganos de decisión del club. De hecho, desde la directiva apuntan a que la ausencia de otro de los promotores del sector crítico, Jorge Luis Rodríguez, se debió a que tampoco cumple con este requisito.

Noval mostró su malestar y acusó a la directiva de haber «movido» su ingreso en el club, que habría efectuado en el mes de octubre, mientras que oficialmente figura como socio desde diciembre. Asimismo, reiteró sus críticas hacia el presidente y aseguró que «presenta unas cuentas sin especificar».

Sin embargo, pese a las firmas recogidas y a la supuesta corriente opositora, los asistentes a la asamblea respaldaron por mayoría, sin ningún voto en contra tanto el balance de la pasada temporada como la situación económica del club y el presupuesto para la próxima temporada, que será de 58.748 euros. «Estamos satisfechos», señaló la junta directiva, que defiende que detrás del sector crítico «existen intereses para desestabilizar al club».

En cuanto a las firmas, de las treinta y cinco presentadas, la directiva reconoce únicamente diecisiete que fueron recogidas en la notaría. «Dos son de Carlos Noval y Jorge Luis Rodríguez, que no son socios de derecho y por lo tanto no son válidas y el resto no llevan encabezamiento, ni siquiera presentaron el DNI junto a la solicitud», explicaron. Incluso criticaron a los opositores que no hubieran sido claros con sus pretensiones. «Un socio aseguró en la asamblea que cuando firmó no le dijeron que era para echar a la directiva», aseguraron.

Por otro lado, añadieron que «las puertas están siempre abiertas para todo el que quiera colaborar y proponer» e instaron a que quien quiera coger las riendas del club, se presente a las elecciones.