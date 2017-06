Meres acude a la llamada de la Virgen de la Cabeza

El día grande de las fiestas de la Virgen de la Cabeza comenzó ayer bien temprano, con la 'alborá'. Uno de los momentos más esperados llegó con la Santa Misa y la procesión de mediodía, acompañada por la música de la banda de gaitas El Piñote de Argüelles, tras la cual hubo un especial recuerdo para los organizadores de las fiestas y tiempo para las peticiones: los vecinos de Meres insistieron en que el arreglo del campanario o los baños son algunos de los 'debes' que restan por conseguir en el templo, en el que se han invertido 47.443 euros.

Miles de personas se acercaron a la celebración, aprovechando el sol. Avelino Fernández 'El Rilu', histórico presidente de la comisión de festejos, fue uno de los grandes protagonistas: está recibiendo todos estos días «muchas pruebas de cariño». Tras más de tres décadas encargándose de organizar las celebraciones, este año pasó la antorcha a Alejandro López. «La junta es la misma, con el único cambio del presidente; la gente pasa, pero las instituciones continúan».

Una gran afluencia

'El Rilu' vive las fiestas «igual que otros años y bien de salud; el día grande sigo participando en la misa, la procesión y el vermú». Cuestionado acerca del equipo que le sucede al frente de la comisión lo tiene más que claro: «Estoy muy orgulloso de él», afirmó. El sucesor de 'El Rilu', Alejandro López, estimó que la asistencia está siendo «igual que otros años; el día grande mucha gente de Oviedo aprovecha que el Martes de Campo es fiesta para venir». Para el reparto del bollo de hoy esperan la asistencia de 1.900 personas.

Una de las fieles a la Virgen de la Cabeza, que ayer no se quiso perder un momento de la misa ni de la procesión, es Ana María Fernández que, pese a ser de Villaviciosa, lleva viniendo «seis años y siempre está muy bien». Jesús Carbajal, vecino de la parroquia, también es un asiduo. «Toda la vida he venido, menos un año que me la perdí por el servicio militar».