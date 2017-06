Dos años del cambio en Llanera

Tras las elecciones municipales de 2015, el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas fructificó en un tripartito que desbancó de la Alcaldía a José Avelino Sánchez, por primera vez en dos décadas, para otorgarle el bastón de mando a Gerardo Sanz. Desde el gobierno se valoran estos dos años como un triunfo del diálogo y el entendimiento. La oposición, en particular el PP, contrapone la lectura al hablar de un periodo marcado por el continuismo y los enfrentamientos internos.

La valoración en el ecuador depende del color de las siglas. Alfredo Rodríguez, portavoz del PSOE en Llanera, opina que estos dos años vienen marcados por el consenso. Valora «el entendimiento que hemos conseguido las tres fuerzas del tripartito, que venimos de espectros similares pero no idénticos». Se ha demostrado, asegura, que «otra forma de gobernar era posible» y que estos 730 días han servido para retomar «prioridades olvidadas» durante los años de gobierno del Partido Popular, como «el saneamiento, la mejora de caminos, la apuesta por la cultura o la participación ciudadana».

Consuelo Álvarez, de Izquierda Unida, considera que este periodo ha sido «lento, pero bueno». Aclara que esa 'lentitud' tiene que ver con la maquinaria de la burocracia necesaria para hacer que se muevan los engranajes municipales. «Echamos de menos más personal, ya que en treinta años no se convocaron oposiciones y la plantilla, para el nivel de trabajo que hay, es escasa», abunda.

La portavoz de Somos Llanera, Isabel Álvarez, destaca el entendimiento alcanzado entre «tres fuerzas que pese a ser de izquierdas son muy diferentes». «Pienso que no se han hecho todos los cambios que nos hubieran gustado, aunque tampoco se pueden llevar a cabo reformas radicales de repente; no queremos imponer nada», explica. No obstante, recalca que «se están haciendo muchas cosas y espero que la gente lo valore». Desde su punto de vista, existe todavía mucho margen de mejora y trabajo pendiente en materia de «obras y servicios», así como en lo relativo al saneamiento, abastecimiento de agua y a las mejoras necesarias en el transporte en las zonas rurales.

Continuismo y disensión

Desde la bancada popular, su portavoz Silverio Argüelles tiene una visión menos idílica de la realidad municipal tras dos años. Califica al tripartito como un gobierno «continuista» cuyos miembros eran particularmente críticos «con las políticas de dinamización del anterior ejecutivo» de las cuales, sin embargo, «se han apropiado». Pone como ejemplo la reciente feria ganadera de San Isidro, celebrada en Ables. «El actual equipo de gobierno no sabe gestionar los recursos de que dispone», recalca. Añade que los «continuos enfrentamientos» en el seno del tripartito denotan una «desunión alarmante».

Alfonso Cicero, portavoz de Ciudadanos, considera que la expulsión del gobierno de Llanera del edil Javier García supuso un periodo de «inestabilidad para el concejo». Del ejecutivo municipal critica la «falta de transparencia con la oposición». Cicero valora que iniciativas planteadas por la formación, tales como la creación de un espacio de 'coworking', hayan visto la luz o estén próximas a hacerlo.