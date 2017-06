Las escuelas de 0 a 3 de Siero iniciarán el período de matrícula con 36 niños en lista de espera

Los municipios de Siero, Noreña, Llanera, Nava, Sariego y Bimenes sumaron el pasado año, según las estadísticas de población, 2.276 niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años.

De ellos, muchos comienzan su etapa educativa de bebés en las escuelas de Educación Infantil de primer ciclo que, un año más, vuelven a poner en evidencia la necesidad de ampliar las plazas. En el caso de Siero, son 36 los niños que se han quedado en lista de espera durante el período de prematrícula, una cifra cercana a las 48 plazas que ofertan entre los dos centros municipales, veintiocho en La Manzana, en Lugones y veinte en Carmín, en La Pola. Algunos incluso, aún no han nacido, pero sus padres prevén que en los próximos meses les hará falta un servicio que no reduce su demanda desde hace años.

Esta etapa educativa no es obligatoria, pero para las familias en las que los progenitores trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos es la mejor de las opciones, ya que pueden pasar entre cuatro y ocho horas en el centro. «Da mucha tranquilidad saber que están en manos de profesionales; yo no tengo a nadie que me pueda cuidar a la niña, así que voy a tener que buscarme la vida; la escuela me parecía sin duda la mejor opción», opina una de las madres que no ha logrado plaza, pero que permanecerá en la lista de espera por si hay otras familias que no formalicen su matrícula.

El mayor número de peticiones se ha dado en la capital del concejo, 45 en total, aunque ambos centros asumen la demanda del resto de poblaciones al ser los únicos del municipio. En La Pola, son veinticinco los niños en lista de espera, siete bebés -uno preinscrito fuera de plazo-, catorce de entre uno y dos años y cuatro de entre dos y tres años. En el caso de Lugones, las reservas se reducen a once; cuatro bebés, tres de uno a dos años y cuatro de entre dos y tres años.

Vacantes en Nava

Pero las escuelas infantiles de Siero no son la únicas cuya demanda supera las plazas ofertadas. En Llanera, han sido trece los niños admitidos, mientras que dos están en lista de espera. La cifra aumenta hasta nueve en Noreña, donde se ha admitido a dieciocho alumnos.

También en los municipios de la Comarca de la Sidra las plazas están muy cotizadas. En Nava son treinta y tres los niños admitidos durante el período de prematrícula, aunque el Ayuntamiento ha abierto una convocatoria extraordinaria para cubrir seis vacantes en las aulas de los niños nacidos en 2015 y 2017. En Bimenes, por su parte, admiten a alumnos de otros municipios.