«Lugones es una localidad incapacitada en cuanto a movilidad»

Juan Majada es el presidente de Llanera sin barreras, colectivo por la eliminación de las barreras arquitectónicas en el concejo. Hoy participa en una mesa redonda en Lugones, organizada por el Círculo de Podemos en la localidad, bajo el título 'Menos dependencia, más autonomía'.

-¿Qué van a tratar en Lugones?

-Nosotros somos una asociación de personas con problemas de movilidad que busca suprimir las barreras arquitectónicas y sociales. Vamos a explicar los inconvenientes que encontramos las personas con movilidad reducida al andar por Lugones. No obstante, cambiar las actitudes de la gente también es importante. Si eliminas las barreras sociales, al final, las arquitectónicas desaparecen

-¿Está Lugones adaptado para las personas con movilidad reducida?

-Hay una gran cantidad de deficiencias en lo que respecta a movilidad, desde la estación de trenes al parque de mayores, que no tiene una buena accesibilidad. E instituto no tiene ascensor, por ejemplo. En general, no se piensa en la persona que va en silla de ruedas. También hay gran cantidad de bordillos y rampas. Lugones es una localidad incapacitada y no adaptada en cuanto a movilidad. Quiero decir que la persona no es discapacitada, sino que lo es el entorno que la rodea.

-¿Qué plantean a las personas que encuentran barreras en su día a día?

-Que reclamen los derechos que tienen otorgados por la Constitución, al igual que una persona que no tenga problemas de movilidad.

-¿Se cumple en Asturias la normativa en relación a la eliminación de barreras arquitectónicas?

-Hay una normativa del Principado de 2003 que se ha de cumplir. Sólo con eso quedaría solucionado el 95% de los problemas. Hay cosas que no se pueden corregir físicamente, por eso creemos que la barrera mejor eliminada es la que no se crea de principio.

-¿Qué tal está Llanera en materia de movilidad?

-En Llanera estamos en vías de solución. Ya se están haciendo muchas cosas en supresión de barreras arquitectónicas.

-¿Los centros de salud, por ejemplo?

-En su momento hicimos una revisión a los centros de salud y existían deficiencias, sobre todo en los más antiguos. Nos reunimos con el gerente del área sanitaria IV y quedamos en vías de solucionarlo. Lo fundamental es que toda persona tenga menos ayuda y más autonomía. Y es que muchas personas de la tercera edad son discapacitadas, hay gente que padece discapacidades temporales, las embarazadas tienen momentos en los que ven reducida su movilidad...

-¿Debemos dejar de usar términos como minusválido?

-Palabras como minusválido hay que borrarlas del diccionario. Nadie vale menos que otro. Cada uno puede hacer lo que se plantea.